Hertha 03 verhindert Blamage bei Delay Sports - BFC zittert lang

Im ersten Duell zweier Oberligisten ging Tennis Borussia Mitte der ersten Halbzeit in Lichtenberg in Führung. Im zweiten Durchgang drehten Carl Wolf Schnur und Etienne Nikol die Partie zugunsten Spartas, die sich damit nicht nur für die Liga-Niederlage revanchieren konnten. Auch der Viertelfinal-Einzug steht für das Team von Dragan Kostic.

Der BFC Preussen gastierte am Freitagabend beim BFC Meteor. Dabei hatte der Regionalligist anfangs durchaus Schwierigkeiten, der Landesligist stand in der ersten Halbzeit gut, ließ fast nichts zu. Kurz vor der Pause brauchte es eine Ecke für den Regionalligisten, die Chadi Ramadan schließlich über die Linie drückte. Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Gäste nach. Dieses Mal traf Häusl per Kopf nach Eckball. Als Meteor Serkan Karasu nach etwa einer Stunde mit gelb-rot vom Platz flog, war das Spiel gelaufen. Ole Hoch per Freistoß und Philip Fontein schraubten das Ergebnis in den Schlussminuten noch weiter nach oben.

Auch die Partie zwischen Blau Weiß 90 und den Füchsen war von Spannung geprägt. Die frühe Führung der Hausherren drehten die Füchse mit je einem Treffer vor und nach der Pause, doch BW schlug zurück. In der Schlussviertelstunde trafen Victor Sunday und Thomas Brechler für die Füchse und schossen die Reinickendorfer in die nächste Runde. ---

Pfeffersport war klarer Außenseiter im Spiel gegen Altglienicke und der Regionalligist ließ nichts anbrennen. Im kleinen Stadion des Jahn-Sportparks brachte ein Doppelschlag in der 21. und 23. Minute den Favoriten auf Siegkurs. Auch im zweiten Durchgang traf Altglienicke innerhalb kürzester Zeit mehrfach, machte es am Ende ziemlich deutlich. ---

Dem FC Internationale ist die erste Überraschung dieser Pokalrunde gelungen. Gegen den Oberligisten Berliner AK brachte Santiago Henrich Paya den Außenseiter früh in Führung. Nach der Pause entschieden Gaston Ignacio Nieto und Moreno Schneider das Spiel innerhalb weniger Augenblicke. Henrich Paya sorgte für den dann doch deutlichen 4:0-Endstand. ---

In der Neuauflage des Pokalfinals aus dem Mai diesen Jahres ging Oberligist Mahlsdorf bereits nach wenigen Augenblicken in Führung. Kapitän Peter Köster köpfte die Hausherren in Front. In der Folge hatte der BFC viel den Ball, fand aber kaum den Weg Richtung Tor. Und so dauerte es bis tief in die Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, ehe Moritz Polte einen zuvor verlängerten Ball zum Ausgleich über die Linie drückte. In der Verlängerung schenkten sich beide dann wenig. Und wieder hatte der Regionalligist das letzte Wort. Mit der letzten Aktion vor einem möglichen Elfmeterschießen köpfte der eingewechselte Brandon Happi Monthe sein Team ins Viertelfinale. ---

Im Duell der Oberligisten brachte Piotr Woznikiewicz Croatia in der 19. Minute in Führung. Nur wenige Zeigerumdrehungen später erhöhte Dayvin Rehberg. Tasmanias Florian Baak verkürzte kurz vor dem Pausenpfiff. Im zweiten Durchgang verpasste Tas den Ausgleich, wenige Minuten vor dem Ende flog dann auch noch Torhüter Mateusz Mika vom Platz, nachdem er außerhalb des Strafraums mit der Hand am Ball war. Croatia brachte das Ergebnis über die Zeit und steht in der nächsten Runde. Tasmania, derzeit Tabellenführer, kann sich nun voll und ganz auf die Oberliga konzentrieren. ---

Delay Sports ging als einzig verbliebender Bezirksligist ins Achtelfinale, empfing am Sonntagnachmittag Regionalligist Hertha 03 Zehlendorf. Die Gäste hatten dabei zwar viel den Ball, doch Delay Sports wurde immer wieder deutlich gefährlicher. Nach einer torlosen ersten Halbzeit flog Zehlendorfs Sven Reimann in der 55. Minute nach einer Notbremse vom Platz. Der anschließende Freistoß landete über Umwege bei Zulu Ernst, der den Außenseiter in Führung brachte. Der Torschütze sollte eine gute Viertelstunde später zur tragischen Figur werden, als er mit gelb-rot ebenfalls vorzeitig duschen gehen musste. Von dort an kippte das Spiel, Zehlendorf rannte im 10 vs. 10 an und traf. Ernes Smailovic glich in der 77. Minute aus. Sechs Minuten später drehte der Favorit die Partie durch Jake-Robert Wilton. Patrick Abe machte wenige Augenblicke später mit dem 1:3 den Deckel drauf.

