Hertha 03 trifft wichtige Personalentscheidung

Der Tabellenletzte der Regionalliga Nordost und akut abstiegsbedrohte Hertha 03 Zehlendorf stellt die Weichen für die Zukunft neu und hat eine zentrale Personalentscheidung getroffen: Ein neuer sportlicher Leiter wurde verpflichtet. Das bestätigte Präsident Kamy Niroumand vom derzeit noch in der Regionalliga spielenden Klub gegenüber FuPa Berlin sowie über die sozialen Medien.
Hertha 03 stellt sportliche Führung neu auf
Beim Berliner Regionalligisten Hertha 03 Zehlendorf kommt Bewegung in die sportliche Leitung. Der Verein hat sich entschieden, Marco Bönning zum neuen Sportlichen Leiter zu machen und damit eine zentrale Position im Zuge der angestoßenen Neuausrichtung neu zu besetzen.
Zuletzt im Trainerteam
Der 38-Jährige war zuletzt bereits im Trainerteam eingebunden und rückte insbesondere in einer sportlich schwierigen Phase stärker in den Fokus. Intern gilt er als jemand, der auch unter Druck den Überblick behält und klare Entscheidungen trifft. Diese Eigenschaften dürften ein Grund dafür gewesen sein, dass die Verantwortlichen ihm nun die Gesamtverantwortung im sportlichen Bereich übertragen.
Kein Unbekannter in Berlin
Bönning ist in der Berliner Fußballszene kein Unbekannter. Als ehemaliger Spieler mehrerer Hauptstadtvereine kennt er die Strukturen und Anforderungen des regionalen Marktes genau. Zudem verfügt er über ein Netzwerk, das für die zukünftige Kaderplanung eine wichtige Rolle spielen könnte.
Langfristige sportliche Strategie
Mit seiner neuen Aufgabe übernimmt er weitreichende Zuständigkeiten – von der Zusammenstellung des Kaders über Personalfragen im Trainerbereich bis hin zur langfristigen sportlichen Strategie der ersten Mannschaft. Damit liegt ein wesentlicher Teil der sportlichen Zukunft des Vereins nun in seinen Händen.
(Noch) Regionalligist will ein Zeichen setzen
Die Personalie ist als klares Signal zu verstehen: Hertha 03 will nach einer herausfordernden Phase strukturell nachjustieren und setzt dabei auf eine interne Lösung mit regionalem Bezug. Entscheidend wird sein, ob es Bönning gelingt, kurzfristig Stabilität zu schaffen und gleichzeitig eine Perspektive für nachhaltigen sportlichen Erfolg zu entwickeln.
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