Hertha 03-Präsi: „Form von Menschenhandel bekämpfen!“

Hertha 03 Zehlendorf ist vor einem Jahr in die Regionalliga Nordost aufgestiegen und musste schnell erkennen, wie groß die Herausforderungen im Vergleich zur Oberliga tatsächlich sind – insbesondere in den Bereichen Infrastruktur und Finanzen. Trotz eines an sich geeigneten Heimstadions fehlt dort ein vorgeschriebener Gästebereich, weshalb die Heimspiele in einem fremden Stadion stattfinden müssen – eine Belastung für Verein und Fans. Auch die Kosten, etwa über 60.000 € für Sicherheitsdienste, seien hoch, aber eingeplant gewesen.