Hertha 03 präsentiert neuen Cheftrainer

Hertha 03 setzt auf Steffen Israel als neuen Cheftrainer

Hertha 03 Zehlendorf präsentiert mit Steffen Israel einen neuen Mann an der Seitenlinie. Der 39-Jährige tritt zur kommenden Regionalliga-Saison die Nachfolge von Robert Schröder an und übernimmt das Ruder bei der ersten Mannschaft des Berliner Traditionsklubs. Israel war in den vergangenen Jahren bei mehreren Vereinen im Nordosten Deutschlands tätig. Er bringt Erfahrung aus dem Jugendbereich mit. Aktuell betreut der 39-jährige die U17 von Carl Zeiss Jena in der Junioren-Bundesliga. Er besitzt die UEFA-A-Lizenz