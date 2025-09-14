Hertha 03 lässt Trainerbombe platzen - Interimslösung überrascht

„Wir bedauern sehr, diesen Schritt gehen zu müssen. Nach dem Umbruch im Sommer haben wir gehofft, mit Steffen Israel den richtigen Trainer gefunden zu haben. Leider sind die erhofften Ergebnisse nicht eingetreten“, erklärte Vereinspräsident Kamy Niroumand in einer Mitteilung gegenüber FuPa Berlin am Sonntag.

Der Klubchef betonte zugleich, dass Hertha 03 traditionell an Kontinuität festhalte: „Wir sind nicht dafür bekannt, uns leichtfertig von Trainern zu trennen. Auch sein Vorgänger Robert Schröder hatte eine längere Serie ohne Sieg. Unsere Philosophie ist es, jungen Trainern eine Plattform zu geben, sich zu entwickeln. Doch die Ergebnisse der letzten Wochen und die spürbare Verunsicherung der Mannschaft haben uns letztlich zu dieser Entscheidung gezwungen.“

Der Verein bedankte sich ausdrücklich bei Israel für dessen Einsatz und wünschte ihm für die sportliche Zukunft alles Gute. „Wir sind überzeugt, dass er ein sehr guter Trainer ist“, so Niroumand weiter.

Als Interimstrainer rückt nun Tilman Käpnick auf. Der 32-Jährige hatte im vergangenen Jahr bereits die U19 in einer schwierigen Phase übernommen und sie zum Berliner Pokalsieg sowie zu einem vierten Platz in der Junioren-Regionalliga geführt. „Tilman kennt den Verein bestens und arbeitet seit Jahren erfolgreich mit einem Großteil unserer Spieler zusammen. Wir sind sicher, dass er die Mannschaft stabilisieren und weiterentwickeln wird“, erklärte Niroumand.

