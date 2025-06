Hertha 03 holt Schweizer Mittelfeldspieler und Talent vom BAK

Nathan Wicht wurde in Zürich geboren. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der Schweizer zunächst im Nachwuchs der Spielvereinigung Unterhaching. Anschließend zog Wicht weiter, schlug beim TSV 1860 München auf. Bei den Löwen sammelte der zentrale Mittelfeldspieler schon als A-Jugendlicher erste Erfahrungen im Herrenbereich. Primär spielte er für die zweite Mannschaft in der Bayernliga. Darüber hinaus kam er drei Mal in der 3. Liga zum Einsatz. 2023 verließ der heute 21-Jährige München, um in sein Geburtsland zurückzukehren. Die vergangenen beiden Spielzeiten verbrachte Wicht beim FC Luzern, spielte dort in der U21.

Nun will der ehemalige Schweizer Junioren-Nationalspieler erneut in Deutschland angreifen und schließt sich Hertha 03 Zehlendorf an. „Die kurzen Entscheidungswege und die familiäre, zugleich aber professionelle Atmosphäre im Verein haben mich voll überzeugt", sagt er bei seiner Vorstellung.