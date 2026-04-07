Hertha 03 entlässt Trainer: „Rote Linien überschritten"

Präsident Kamy Niroumand begründete den Schritt mit internen Vorkommnissen: „In den vergangenen Tagen sind rote Linien überschritten worden, die uns keine andere Wahl gelassen haben. Eine weitere Zusammenarbeit war unter diesen Umständen leider nicht mehr möglich.“

Für das Spiel am Dienstag gegen Chemie Leipig sowie bis auf Weiteres übernehmen die bisherigen Co-Trainer Marco Bönning und Niko Klarkowski interimsweise die Verantwortung an der Seitenlinie. Der Verein kündigte an, zeitnah über eine dauerhafte Lösung auf der Trainerposition zu informieren.

Käpnick hatte die Mannschaft in einer sportlich schwierigen Phase betreut, konnte den Negativtrend jedoch nicht stoppen. Hertha 03 steht aktuell am Tabellenende der Regionalliga Nordost und kämpft um den Klassenerhalt. Seine Bilanz: Zwei Dreier, fünf Remis und sieben Niederlagen.

Zum Abschied bedankte sich Hertha 03 beim 32-jährigen Käpnick für dessen Engagement und wünschte ihm sowohl sportlich als auch persönlich alles Gute.

Hertha 03

Regionalliga-Nordost

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