Hertha 03 bindet Kapitän - Wilmersdorf verlängert mit 13 Spielern

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

13.05. +++ Hertha 03: Kapitän bleibt an Bord

Hertha 03 kann für die kommende Regionalliga-Saison planen. Im Zuge dessen wurde der Vertrag mit Sven Reimann verlängert. Der 30-Jährige wechselte 2023 aus Babelsberg nach Zehlendorf, stieg mit Hertha 03 aus der Ober- in die Regionalliga auf und führte das Team in der laufenden Spielzeit als Kapitän zum Klassenerhalt in der vierten Liga.