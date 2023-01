Hertha 03 begrüßt Rückkehrer aus den Staaten Ehemaliger Jugendspieler schließt sich den Zehlendorfern an

Nach dreieinhalb Jahren ist Sören Zeidler zurück in der Hauptstadt. Der gebürtige Berliner verbrachte die letzte Zeit in Texas (ein Jahr) und Miami (zweieinhalb Jahre). Neben seinem Bachelor in Business-Management spielte der 22-Jährige weiterhin Fußball. Der gelernte Linksverteidiger, der aber auch im Abwehrzentrum agieren kann, freut sich über seine Rückkehr und hat mit dem Aufstieg ambitionierte Ziele.