Hertel historisch

– Foto: Carsten Zeich

Der 1. FC Sonneberg 2004 hat die richtige Antwort auf den herben Saisonauftakt gegeben. Nach dem ernüchternden 1:5 bei Meister Schweina-Gumpelstadt bezwangen die Spielzeugstädter den furios gestarteten Aufsteiger Mosbacher SV 1911 mit 4:2 (1:1). Mann des Nachmittags war Kapitän Lance Hertel, der mit allen vier Treffern seine Mannschaft trotz zweimaligen Rückstands zum ersten Saisonsieg führte. Für den 22-Jährigen war es dabei eine Premiere: Erstmals erzielte Hertel im Männerbereich vier Tore in einer Partie.

Viel wichtiger als seine persönliche Bilanz war dem Kapitän allerdings die Reaktion seiner Mannschaft: „Heute war eigentlich nur Wiedergutmachung nach dem schwachen, ja fast desolaten Saisonauftakt in Schweina, angesagt. Da brauchte es keinen wirklichen Matchplan. Einfach erstmal wieder die Grundtugenden Laufbereitschaft, Kampfgeist und vor allem Geschlossenheit an den Tag legen.“ Genau diese Tugenden zeigte Sonneberg von Beginn an. Die Gastgeber übernahmen die Spielkontrolle, während Mosbach vor allem nach Ballgewinnen und über schnelle Umschaltmomente gefährlich werden wollte. Die erste große Möglichkeit gehörte Sonneberg: Göhring setzte sich auf der rechten Seite durch und legte den Ball quer durch den Fünfmeterraum auf Benn, der die Kugel allerdings über das Tor setzte. Und wie schon so oft im Fußball folgte die Strafe beinahe unmittelbar. Mosbach schaltete schnell um. Dennis Voigt spielte einen Diagonalball auf Jonas Mäurer, der auf Renic weiterleitete. Dessen Abschluss konnte Sonnebergs Torhüter Heß noch parieren, beim Nachschuss war er jedoch machtlos. Max Hirschel staubte zum 0:1 ab (31.). Sonneberg ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Kapitän Hertel setzte sich stark gegen zwei Gegenspieler durch, zog nach innen und brachte den Ball trotz einer Berührung des Torhüters im kurzen Eck unter – 1:1 (38.). „Ich habe mich körperlich heute alles andere als gut gefühlt, aber irgendwie sollte es heute sein“, blickt Hertel auf seine außergewöhnliche Partie zurück. „Ich habe heute in der einen oder anderen Situation einfach mal abgeschlossen und die Bälle sind reingegangen.“

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am grundsätzlichen Bild wenig. Sonneberg hatte erneut die erste gute Möglichkeit: Wieder setzte sich Göhring rechts durch und bediente Benn, der den Ball diesmal knapp verpasste. Wieder schlug Mosbach im direkten Gegenzug zu. Die Gäste kombinierten sich sehenswert durch die Sonneberger Defensive. Lucas Braun ließ sich fallen, Lippold hinterlief, von Roda bediente Braun auf der linken Seite, dessen Ball in die Mitte fand Jonas Mäurer. Der legte quer auf Lippold, der zum 1:2 einschoss (65.). Mosbach lag damit bereits zum zweiten Mal in Führung. Doch erneut bewiesen die Gastgeber Moral. Schreck schlug einen langen Ball hinter die Mosbacher Abwehr. Torhüter Marx zögerte beim Herauslaufen und Hertel setzte nach, stocherte die Kugel am Keeper vorbei und traf zum 2:2 (71.). „Das Tor fällt aus einer eigenen Standardsituation von uns und wir bekommen es dann nicht geklärt“, ärgerte sich Mosbachs Trainer René Deubner über die Entstehung. Kurz danach wurde die Partie von einer Verletzung überschattet. Nach einem Zusammenprall mit dem herauskommenden Göhring stürzte Mosbachs Torhüter Marx unglücklich auf die Schulter und musste mit einer ausgekugelten Schulter ausgewechselt werden. Für ihn kam Haaß ins Spiel - mit Folgen. Denn zehn Minuten vor dem Ende war es dann erneut Hertel, der die Partie drehte. Sein Freistoß über die Mauer wirkte zunächst nicht sonderlich gefährlich, setzte jedoch unmittelbar vor dem Mosbacher Torhüter auf und rutschte diesem zum 3:2 durch die Hände (83.). „Da sieht Haaß nicht gut aus. Von 1000 Mal hält er den 999 Mal“, ordnete Deubner die entscheidende Szene ein. Mosbach musste nun zwangsläufig mehr riskieren und öffnete Räume. Die Gäste warfen noch einmal alles nach vorne, kamen jedoch nicht mehr zu einer klaren Ausgleichsmöglichkeit. Stattdessen schlug Sonneberg in der Nachspielzeit noch einmal zu – und natürlich war Hertel mittendrin. Fritsche setzte sich auf der linken Seite durch und legte auf den Kapitän zurück. Hertel nahm den Ball rund 14 Meter vor dem Tor halblinks mit rechts an und zog direkt mit links ins lange Eck ab. 4:2 (90.+1) – Viererpack perfekt.