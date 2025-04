Herrsching dominiert im Derby – „Es läuft gerade super“

Derbysieger dürfen sich die A-Klassen-Fußballer des TSV Herrsching nennen. Im Duell mit dem SV Inning setzte sich das Team um Spielertrainer Sandro Pasalic am Ostermontag im heimischen Ammerseestadion hochverdient mit 2:0 (2:0) durch. „Wir haben den Gegner ausdominiert“, lobte der Coach, der das Herrschinger Spiel selbst aus der Innenverteidigung heraus dirigierte.

Das Team der Blau-Weißen hat im vergangenen halben Jahr große Schritte nach vorne gemacht. Dabei setzt der TSV Herrsching intensiv auf den eigenen Nachwuchs. „Jede Woche stehen drei Alte und sieben ganz Junge auf dem Platz. Es harmoniert perfekt“, erklärte Pasalic, dessen Mannschaft im Moment Komplimente von allen Seiten bekomme: „Sogar die Inninger haben gefragt, was in den letzten Monaten bei uns passiert ist.“

Im Ammersee-Derby gaben die Hausherren von Minute eins an das Tempo vor. Herrsching wollte sich für die 1:2-Hinspielniederlage revanchieren und ließ den Ball kontrolliert in den eigenen Reihen laufen. Die normalerweise zweikampfstarken Inninger fanden nur schwer in die direkten Duelle. „Wir haben im Mittelfeld keinen Zugriff bekommen. Hinten haben wir dann zweimal geschlafen“, analysierte SVI-Trainer Thomas Rummelsberger.

Schon in der 11. Spielminute setzte sich der 18-jährige Jakob Lindhaus nach einem Einwurf mit einer starken Einzelaktion über die linke Seite durch und traf anschließend zur Herrschinger Führung. Gegen Mitte der ersten Hälfte wurde dann TSV-Stürmer Mert Mizrak im Strafraum gehalten. Die logische Folge war ein Strafstoß für die Gastgeber, den Nino Pasalic sicher zum 2:0 verwandelte. Rummelsberger ärgerte sich in beiden Szenen über das fahrige Abwehrverhalten seiner Hintermannschaft: „Die Tore waren leicht verhinderbar“, meinte der Inninger Coach.

Kontrolle des Spielgeschehen

Im Offensivspiel schmerzte den Inningern besonders das Fehlen ihres Sturmduos, bestehend aus Ali Bajrami und Benjamin Hoti. „Die beiden sind uns brutal abgegangen. Vorne haben wir es kaum geschafft, Bälle festzumachen“, meinte Rummelsberger. So erstickte Herrsching jegliche Angriffsbemühungen der Gäste schnell im Keim und kontrollierte das Spielgeschehen weiterhin über lange Ballbesitzpassagen.

Generell gaben sich Blau-Weißen größte Mühe, das Derby so wenig emotional wie möglich werden zu lassen. „Wir tun gut daran, Spiele sachlich zu gestalten, wenn wir fußballerisch klar besser sind. Wir haben dem Gegner gar keine Situationen ermöglicht, daher kam auch von außen keine Hitze rein“, erklärte Pasalic.

„Es war ja auch ein angenehmes und faires Derby“

SVI-Trainer Thomas Rummelsberger

Auch im zweiten Spielabschnitt verschoben sich die Kräfteverhältnisse nicht. Der TSV Herrsching erspielte sich einige Möglichkeiten, um das Resultat zu erhöhen, Inning hielt kämpferisch dagegen. „Wir haben geackert und alles gegeben. Manchmal muss man aber einfach eine gute Leistung des Gegners anerkennen. Es war ja auch ein angenehmes und faires Derby“, gab sich Rummelsberger letztenendes versöhnlich.

Während den Inningern nur noch wenige Punkte für den sicheren Klassenerhalt fehlen, hält der TSV Herrsching mit dem Dreier Anschluss an die Aufstiegsplätze. Der Rückstand auf Rang zwei beträgt nach der starken Phase seit der Winterpause (10 Punkte in vier Spielen) nur noch vier Zähler. „Es läuft gerade super. Wir wollen oben angreifen“, kündigte Pasalic an.