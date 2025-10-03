 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Ränkams Trainer Andreas Herrmann kehrt für einen Nachmittag an die alte Wirkungsstätte zurück.
Ränkams Trainer Andreas Herrmann kehrt für einen Nachmittag an die alte Wirkungsstätte zurück. – Foto: Felix Schmautz

Herrmanns Rückkehr nach Waldmünchen – Miltach prüft Primus

12. Spieltag: Verfolgerduell Schloßberg gegen Zandt/Vilzing II +++ Gelingt Rötz im Kellerkracher der erste Saisonsieg?

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Ost
SG Zandt / Vilzing II
FC Ränkam
Eschlkam
U`traubenb.

Der Feiertags-Spieltag in der Kreisliga Ost wird unter anderem von einem Verfolgerduell und einem Gipfel im Tabellenkeller gezeichnet. Bereits am Samstag gastiert Trainer Andreas Herrmann mit dem FC Ränkam bei seinem Ex-Klub in Waldmünchen. Zeitgleich ist Spitzenreiter SpVgg Mitterdorf in Miltach gefordert. Der übliche kurze Blick auf die Begegnungen.

Morgen, 16:00 Uhr
1. FC Miltach
1. FC Miltach1.FC Miltach
SpVgg Mitterdorf
SpVgg MitterdorfMitterdorf
16:00live

Zum Auftakt des zwölften Spieltags macht der 1. FC Miltach (6., 18) den Gastgeber für die SpVgg Mitterdorf (1., 27). Die Gäste der kommenden Partie sicherten sich zuletzt beim FC Untertraubenbach die Maximalausbeute, während sich die Hausherren mit einem Punkt gegen die SG Schönthal-Premeischl zufrieden geben mussten.

Morgen, 16:00 Uhr
SG Waldmünchen / Geigant
SG Waldmünchen / GeigantSG Waldmünchen / Geigant
FC Ränkam
FC RänkamFC Ränkam
16:00

*Bei der SG Waldmünchen/Geigant (10., 12) findet sich ebenfalls bereits am Samstag der FC Ränkam (2., 24) ein. Die Hausherren der Partie konnten sich vor Wochenfrist beim 1. FC Rötz den Dreier einholen, doch auch die Gäste sicherten sich zuletzt gegen die 1.SG Regental die Maximalausbeute.

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
FC Untertraubenbach
FC UntertraubenbachU`traubenb.
1. FC Rötz
1. FC Rötz1. FC Rötz
15:15

Der 1. FC Rötz (14., 1) geht auf Reisen und tritt beim FC Untertraubenbach (13., 9) im Kellerduell an. Die Gäste konnten sich in der bisherigen Saison nur einen Punkt einholen und gaben sich zuletzt gegen die SG Waldmünchen/Geigant geschlagen. Doch auch die Einheimischen mussten letzte Woche gegen die SpVgg Mitterdorf eine Niederlage einstecken.

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
1. SG Regental
1. SG RegentalSG Regental
SG Michelsdorf / ASV Cham
SG Michelsdorf / ASV ChamSG Michelsdorf
15:15live

Die SG Michelsdorf/Cham II (7., 17) reist zur 1. SG Regental (12., 9) am kommenden Sonntag. Die Gastgeber der Begegnung mussten zuletzt eine klare Niederlage gegen den FC Ränkam einstecken, während sich die Regental-Kicker gegen die SG Schloßberg im Remis immerhin einen Punkt einholen konnten.

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
SG Schloßberg 09
SG Schloßberg 09Schloßberg
SG Zandt / Vilzing II
SG Zandt / Vilzing IISG Zandt / Vilzing II
15:15

Bei besagter SG Schloßberg (3., 20) gibt am zwölften Spieltag die SG Zandt/Vilzing II (5., 19) ihr Stelldichein. Im Remis gegen die SG Michelsdorf/Cham II konnten sich die Gastgeber am vergangenen Spieltag einen Punkt sichern. Die Gäste hingegen mussten sich letztes Wochenende gegen sich die SpVgg Willmering-Waffenbrunn geschlagen geben und gingen leer aus.

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
SpVgg Willmering-Waffenbrunn
SpVgg Willmering-WaffenbrunnWillmering
FC Chamerau
FC ChamerauFC Chamerau
15:15

Der FC Chamerau (12., 10) ist am kommenden Sonntag zu Gast bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (4., 20). Während Chamerau aufgrund der Spielverlegung gegen die SpVgg Eschlkam zuletzt spielfrei hatte, konnte sich die WiWa bei der SG Zandt/Vilzing II knapp die Maximalausbeute einholen und so im Aufwind bleiben.

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
SG Schönthal-Premeischl
SG Schönthal-PremeischlSchönt/Prem
SpVgg Eschlkam
SpVgg EschlkamEschlkam
16:00

Die SG Schönthal-Premeischl (8., 14) erwartet diesmal die SpVgg Eschlkam (9., 13). Die SpVgg hatte am vergangen Wochenende aufgrund der Spielverlegung gegen den FC Chamerau spielfrei, während Schönthal-Premeischl im Remis gegen den 1. FC Miltach einen Punkt einsammelte.

Aufrufe: 03.10.2025, 10:20 Uhr
Nicole SeidlAutor