Herrmanns Rückkehr nach Waldmünchen – Miltach prüft Primus

Der Feiertags-Spieltag in der Kreisliga Ost wird unter anderem von einem Verfolgerduell und einem Gipfel im Tabellenkeller gezeichnet. Bereits am Samstag gastiert Trainer Andreas Herrmann mit dem FC Ränkam bei seinem Ex-Klub in Waldmünchen. Zeitgleich ist Spitzenreiter SpVgg Mitterdorf in Miltach gefordert. Der übliche kurze Blick auf die Begegnungen.



Zum Auftakt des zwölften Spieltags macht der 1. FC Miltach (6., 18) den Gastgeber für die SpVgg Mitterdorf (1., 27). Die Gäste der kommenden Partie sicherten sich zuletzt beim FC Untertraubenbach die Maximalausbeute, während sich die Hausherren mit einem Punkt gegen die SG Schönthal-Premeischl zufrieden geben mussten.







*Bei der SG Waldmünchen/Geigant (10., 12) findet sich ebenfalls bereits am Samstag der FC Ränkam (2., 24) ein. Die Hausherren der Partie konnten sich vor Wochenfrist beim 1. FC Rötz den Dreier einholen, doch auch die Gäste sicherten sich zuletzt gegen die 1.SG Regental die Maximalausbeute.







Der 1. FC Rötz (14., 1) geht auf Reisen und tritt beim FC Untertraubenbach (13., 9) im Kellerduell an. Die Gäste konnten sich in der bisherigen Saison nur einen Punkt einholen und gaben sich zuletzt gegen die SG Waldmünchen/Geigant geschlagen. Doch auch die Einheimischen mussten letzte Woche gegen die SpVgg Mitterdorf eine Niederlage einstecken.







Die SG Michelsdorf/Cham II (7., 17) reist zur 1. SG Regental (12., 9) am kommenden Sonntag. Die Gastgeber der Begegnung mussten zuletzt eine klare Niederlage gegen den FC Ränkam einstecken, während sich die Regental-Kicker gegen die SG Schloßberg im Remis immerhin einen Punkt einholen konnten.







Bei besagter SG Schloßberg (3., 20) gibt am zwölften Spieltag die SG Zandt/Vilzing II (5., 19) ihr Stelldichein. Im Remis gegen die SG Michelsdorf/Cham II konnten sich die Gastgeber am vergangenen Spieltag einen Punkt sichern. Die Gäste hingegen mussten sich letztes Wochenende gegen sich die SpVgg Willmering-Waffenbrunn geschlagen geben und gingen leer aus.







Der FC Chamerau (12., 10) ist am kommenden Sonntag zu Gast bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (4., 20). Während Chamerau aufgrund der Spielverlegung gegen die SpVgg Eschlkam zuletzt spielfrei hatte, konnte sich die WiWa bei der SG Zandt/Vilzing II knapp die Maximalausbeute einholen und so im Aufwind bleiben.







Die SG Schönthal-Premeischl (8., 14) erwartet diesmal die SpVgg Eschlkam (9., 13). Die SpVgg hatte am vergangen Wochenende aufgrund der Spielverlegung gegen den FC Chamerau spielfrei, während Schönthal-Premeischl im Remis gegen den 1. FC Miltach einen Punkt einsammelte.