Herrliberg verabschiedet sich aus Aufstiegsrennen

Veltheim bleibt dank 3:1-Heimsieg über Brüttisellen an Seuzach dran. – Foto: Ramon Fritschi

Der Sommer hält Einzug in der Schweiz und die Klub-WM steht vor der Tür. In der 2. Liga, Gruppe 2 stand die zweitletzte Runde auf dem Programm. Am Donnerstag Abend eröffnete Wiesendangen gegen Gossau ZH mit einer 1:4-Niederlage. Der Samstag endete mit folgenden Resultaten: Seuzach schlägt Embrach 4:0, Veltheim gewinnt gegen Brüttisellen 3:1, Stäfa bezwingt Seen 4:2, Töss trennt sich von Glattbrugg mit 2:2-Unentschieden, Herrliberg unterliegt Bassersdorf 2:3 und Thayngen verliert gegen Greifensee 1:2.

Heimteam zum dritten Mal in Serie ungeschlagen

Keller-Duell im Waldstadion Reitplatz. Schlusslicht FC Töss gegen den Zwölften FC Glattbrugg. Die Gäste punktgleich mit Embrach am Strich, aber aufgrund der Tordifferenz und der Strafpunkte noch knapp darunter. Töss in der Rückrunde mit fünf seiner insgesamt sieben Punkte und seit zwei Partien ungeschlagen.



Glattbrugg mit dem Traumstart. Bereits in der 4. Minute traf Rilind Ibrahimi zur Führung. Die Freude hielt allerdings nicht lange und fünf Minuten später egalisierte Kristian Koci die Partie. Doch den Gästen gelang in der 24. Minute die neuerliche Führung. Nikola Senic traf mit einem herrlichen Lob-Ball zum 1:2. Mit diesem Resultat ging es in die Kabinen.



Nach der Pause kam das Heimteam mit viel Schwung und dem sofortigen Ausgleich zurück in die Partie. Abwehrspieler Harun Sevim stellte in der 48. Minute auf 2:2. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Töss bleibt im dritten Spiel in Serie ungeschlagen und gibt die Rote Laterne an Thayngen ab. Glattbrugg holt einen wichtigen Zähler im Strichkampf und legt gegenüber Embrach einen Punkt vor.



Zur Pause die Tabellenführung verloren

Der Leader FC Seuzach empfing den Aufsteiger FC Embrach auf dem Sportplatz Rolli. Die Gastgeber mit der Mission die Tabellenführung zu halten und die Aufstiegschancen weiterhin hoch zu halten. Auf der Gegenseite die Gäste aus Embrach mit dem Plan weiterhin den Platz über dem Strich zu verteidigen und den Abstieg zu vermeiden. Das bisher einzige Aufeinandertreffen ging mit 0:2 an den FCS.



Die erste Hälte endete trotz Chancenplus fürs Heimteam mit einer Nullnummer. Da Veltheim im Parallelspiel bereits in Front lag, war die Tabellenführung zur Pause verloren. Nach dem Seitenwechsel machten die Seuzemer da weiter wo sie aufgehört hatte und wurde früh belohnt. Marc Vögeli traf kurz nach Wiederanpfiff zur verdienten Führung. Die Partie blieb aufgrund des knappen Vorsprungs bis zur 82. Minute spannend, ehe Patrice Eigenheer mit seinem 20. Saisontor den Deckel draufmachte.



In der Nachspielzeit erhöhten Davide Russo und Romeo Calabresi gar noch auf 4:0. Am Ende ein souveräner Erfolg und die gelungene Verteidigung der Tabellenspitze. Damit geht es am nächsten Samstag zu Gast in Brüttisellen im Fernduell mit Veltheim (in Glattbrugg) um den Aufstieg. Für Embrach geht es aufgrund der Niederlage und des Punktgewinns der Glattbrugger vorerst wieder unter den Strich.



Eine Halbzeit lang Leader

Auf eigenem Rasen war der SC Veltheim vor der Partie in dieser Saison noch ungeschlagen. Mit dem Gast FC Brüttisellen-Dietlikon kam aber die viertbeste Auswärts-Mannschaft auf den Sportplatz Flüeli. Für das Heimteam ging es in erster Linie darum den Anschluss zu Leader Seuzach aufrecht zu erhalten und weiter um den angestrebten Aufstieg mitzuspielen. Für Brüttisellen bot sich indess die Gelegenheit in die Top-5 aufzurücken.



Die Gastgeber waren gewillt früh die Weichen für einen weiteren Heimsieg zu stellen und gingen in der 5. Minute durch Ramon Cecchini in Führung. Der Vorsprung hielt bis zum Pausenpfiff. Aufgrund der Resultate auf den anderen Plätzen lag Veltheim in der Tabelle kurzzeitig wieder auf dem ersten Platz.



In der zweiten Hälfte wurden die Aufstiegshoffnungen kurzzeitig jäh zurückgebunden. Brüttisellen gelang der Ausgleich. Benet Fejzuli verwertete einen Foulpenalty zum 1:1. Das Heimteam hatte aber eine Antwort und legte in der 66. Minute nach. Erneute Führung durch den Treffer von Dennis Bagnato. Als Bagnato wenig später mit dem Doppelpack nachlegte, war die Partie entschieden. Veltheim gewinnt und wahrt seine Aufstiegschancen.





Veltheim gewinnt und bleibt im Aufstiegsrennen. – Foto: Ramon Fritschi



Rote Laterne zurück in Thayngen

Abschiedsspiel des FC Thayngen auf der Stockwiesen. Gegen den FC Greifensee traten die Schaffhauser ein letztes Mal vor eigenem Anhang in der 2. Liga an.



Die Partie war früh entschieden. Bereits nach einer Viertelstunde lagen die Gäste mit 0:2 in Führung. Für beide Treffer zeichnete sich Patrick Schmid verantwortlich. Bis zum Schlusspfiff gelang dem Heimteam lediglich der Anschlusstreffer.



22igste Pleite für Thayngen und auf eigenem Platz lediglich ein Erfolg bei 12 Niederlagen. Zudem musste man, aufgrund des Tössemer Punktgewinns gegen Glattbrugg, die Rote Laterne wieder entgegen nehmen. Greifensee rückt dank des Sieges auf den 5. Zwischenrang vor.



Christen als Erfolgsgarant

Tabellarisch ging es im Spiel FC Wiesendangen gegen den FC Gossau ZH um nichts mehr. Weder Aufstiegschancen noch Abstiegsszenarien waren vorhanden. Lediglich Ranglisten-Kosmetik und die Frage ob der designierte Torschützenkönig Riley Christen noch die 30 Buden voll bekommt. Moment, eine Rechnung war da allerdings doch noch offen. Für die 6:2-Hinspiel-Pleite in Gossau wollte sich Wiesendangen noch revanchieren.



Die Partie startete für das Heimteam nach Wunsch und mit der frühen Führung. Torhüter Dario Zgraggen traf bereits in der 4. Minute mittels Penalty zum 1:0. In der Folge trafen aber nur noch die Gäste. Zuerst gelang Guillermo Luchsinger in der 12. Minute der Ausgleich, ehe Liga-Topscorer Christen das erste Mal reüssierte und in der 38. Minute zur Führung einschieben konnte. Das 1:3 kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Diego Zoller und Riley Christen setzte mit dem Doppelpack nach gut einer Stunde zum 1:4 den Schlusspunkt. Damit kann Gossaus Stürmer im letzten Heimspiel der Saison gegen Herrliberg die 30-Tore-Marke knacken.



«Sie versuchen mitzuspielen und lassen genau die Räume offen, in die wir am liebsten vorstossen», erklärte FCG-Trainer Andreas Häsler den zweiten Sieg in dieser Saison gegen die Winterthurer bei zo-online.ch.



Während Wiesendangen Gefahr läuft den 5. Rang noch an die Konkurrenz aus Brüttisellen und Greifensee zu verlieren, schiebt sich Gossau ZH vorerst auf den 8. Zwischenrang.





Wiesendangen unterliegt Gossau ZH mit 1:4. – Foto: Ramon Fritschi