Herrliberg und Einsiedeln im Penaltyglück FVRZ-Cup, 3. Runde

In der 3. Runde des FVRZ-Cups konnten sich Bülach und Seuzach in den bisherigen Duellen unter Zweitligisten durchsetzen.

Beim Cup-Duell zwischen den Zweitliga-Aufsteigern Horgen und Herrliberg kamen die Zuschauer auf den Kosten. Der Leader der Gruppe 1 ging kurz nach der Pause so quasi standesgemäss durch Male Tolaj in Führung. In der Folge verpasste Kevin Vinzer den Ausgleich bei einer Penalty-Chance. Das 1:1 fiel aber doch noch durch Yannick Schuhmacher in der Schlussphase, sodass eine Elfmeterschiessen über den Ausgang entscheiden musste.

Dort behielten die Herrliberger kühles Blut und siegten letztlich 5:3, sodass Horgens Coach Francesco Azzarito in der "Zürichsee-Zeitung" konstatierte. "Nach dem Führungstreffer waren wir besser und hätten wohl gewonnen, wäre uns das 2:0 gelungen. Am Ende wollte Herrliberg den Sieg mehr als wir und hat verdient gewonnen."

Auslosung: Das sind die Partien der 3.-FVRZ-Cup-Runde

In den weiteren Vergleichen unter Zweitligisten setzte sich Bülach gegen Phönix Seen (2:0) und Seuzach bei den Blue Stars (5:1) durch.