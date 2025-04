Herrliberg trotzt Zollikon in intensivem Duell

Entsprechend motiviert starteten die Gäste in das Spiel, man zog sich zurück und überliess dem Gegner das Spieldiktat. Das Ziel war klar, den Zollikern ihre gefährlichen hohen Bälle durch tiefes stehen zu entschärfen und sie zu einem geordneten Spielaufbau zu zwingen. Dies gelang in den Anfangsminuten hervorragend, die hohen Bälle wurden zwar geschlagen wurden aber immer durch die wache Abwehr bereinigt. So kam es, dass sich Zollikon immer mehr im Spielaufbau versuchte und dies resultierte in einem aggressiv vorgetragenen Mittelfeldpressing durch Yannick Schuhmacher in einem Ballverlust und einer vielversprechenden Kontersituation. Robin Jeriha schaltete schnell um steckte den Ball weiter auf den bereits gestarteten Stürmer Nico Rohner, dieser hatte nur noch den Torhüter vor sich und verwandelte den Ball souverän mit dem schwächeren Linken zur 1:0 Führung. Die Herrliberger schienen wach und die Zolliker noch etwas verunsichert, so gelang es rund 8 Minuten später eine weitere Balleroberung auf dem Flügel zu provozieren, Jonas Kalambokis luchste seinem Gegenspieler den Ball ab und hatte viel Raum vor sich. Auf Höhe Strafraum brachte er den Ball auf Nico Rohner welche knapp verpasste, doch im Rückraum kam der linke Flügel Joel Buri angebraust und hämmerte den Ball mit vollem Risiko halb Volley in das kurze untere Eck, 2:0. Dieser Treffer war der Weckruf für die Gastgeber. Die Herrliberger wurden passiver und es schien als würde man sich auf der Führung ausruhen, ein sehr gefährliches Unterfangen gerade wenn man die Qualtitäten der Blauen kennt. So wurden die Gäste immer weiter in die eigene Hälfte gedrückt und es rollten diverse Angriffe auf das Tor von Dennis Nehrenheim, welche aber immer entschärft werden konnten. In der 41 Minuten führte ein Energieanfall eines Zolliker Zentrum Spielers zu einem Chaos in der Herrliberger Hintermannschaft, einer nach dem anderen verpasste es den heranstürmenden Zolliker zu verteidigen und so stand er mit einem letzten Doppelpass plötzlich im Strafraum und wurde dort gerade von 3 Herrlibergen aprubt gestotppt. Elfmeter, 2:1. Kurz vor der Pause bekam Zollikon noch ein Eckbal zugesprochen, welcher im 1. Moment geklärt wurde jedoch landete der zweite Ball bei einem Hausherr und dieser haut den Ball auf Höhe 5 Meterraum in die Maschen zum 2:2 Pausenstand.