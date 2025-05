Herrliberg siegt mit Nervenstärke

Die Gäste starteten hoch motiviert in die Partie, man könnte beinahe sagen zu motiviert, so schlichen sich immer wieder Ungenauigkeiten im Passspiel ein. Zusätzlich sahen beide Innenverteidiger Cristian La Fuerza und Oli Wyss nach rund 20 Minuten bereits den gelben Karton zu sehen. Keine optimalen Vorzeichen für den weiteren Verlauf des Spiels. Die Herrliberger versuchten die Hausherren hinten einzuschnüren und mit offensivem Pressig hohe Ballgewinne zu provozieren. Oft gelang dies leider nicht wie gewollt, so gelang es den Verteidigern von Egg immer wieder den Ball hoch nach vorne zu klären. Jedoch müssten die Herrliberger bereits nach 30 Sekunden in Führung gehen als Rubens Leopold dem Flügel den Ball abluchst auf Jonas Kalambokis den Ball weiterleite und selber durchstartete. Jonas Kalambokis spielt den Ball weiter auf Rubens Leopold, welcher plötzlich alleine vor dem Torhüter auf der halb rechten Seite auftauchte aber den Ball nicht mehr trifft. Danach entwickelte sich das Spiel zu einem Herrliberger Angerenne und ein lauerndes Egg, welche die Fehler der Gäste zum Glück nicht auszunuzen vermochten. Diverse Halbchancen auf Herrliberger-Seite wurden notiert, jedoch braucht es keine speziell zu erwähnen. Kurz vor der Pause, ein Ballgewinn im Mittelfeld durch Abdullah Al Abbadie, welcher selber den Konter iniziert. Ein hervorragender Steckball auf den bereits gestarteten Jonas Kalambokis, welcher den Ball Richtung 16ner mitnimmt und dort den Ball mit Zug auf den ersten Pfosten flankt, aus dem Rückraum kommt Levin Stucki angebraust und wuchtet den Ball mit dem Kopf in die Maschen, 0:1 ein erster kleiner Befreiungsschlag.

In der Pause wurde aber den Mahnfinger gehoben und der Ausbau der Führung gefordert. Das Heimteam startete besser in die 2. Halbzeit, so gelang es den Herrlibergern nicht noch gross Angriffe zu fahren, oft wurden Bälle durch Ungenauigkeiten noch vor der Mittellinie abgefangen, aber Egg gelang es nicht diese vielversprechenden Situation in zählbares umzumünzen und so blieben sie konstant an der defensiven 4er Kette hängen. Die ersten Wechsel auf Herrliberger Seite wurden getätigt und der erhoffte Impuls trug Früchte. Man konnte sich wieder in der Hälfte des Gegners installieren und Angriffe konnten wieder vermehrt gefahren werden. Auch durch den aufkommenden Druck der Gäste wurde ein völlig Missglückter Abwurf des Torhüters von Egg provoziert. Direkt in die Füsse von Jonas Kalmbokis, welcher den Ball nur noch ins verwaiste Tor einschieben muss, 2:0. Im weiteren Verlauf des Spiel kontrollierten die Gäste das Geschehen und Egg wurde nur durch die grosszügigen Geschenke des Schiedsrichters bei Freistösspfiffen um den Strafraum gefährlich. Die Vorentscheidung konnte aber nicht genutzt werden, so startete Lukas Dangel nach eine super Pass in die tiefe alleine auf den Schlussmann von Egg, schiesst diesen allerdings direkt ab, ärgerlich das Spiel hätte zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden sein müssen. Jedoch hatten die Herrliberger das Verlangen das Spiel nochmals spannend zu machen und so wurde ein Einwurf schnell ausgeführt obwohl man alle Zeit der Welt gehabt hätte. Der Empfänger des Einwurfs Pedro Sanchez war nicht auf das gefasst und vertendelt den Ball, Egg kontert über aussen, der Flügel zog in die Mitte schoss ab, der Ball wurde noch komisch abgelenkt und so kullerte das Spielgerät mit Hilfe des Dralls langsam in das Herrliberger Tor. Nun wurde es doch noch einmal hektisch, auch als der Schiedsrichter zu 6 minütiger Verlängerung ausrief, obwohl keine nennenswerten Unterbrechungen stattfanden. Schliesslich konnten aber die Herrliberger auch diese 6 Minuten ohne nennenswerte Chance der Hausherren verteidigen und die 3 Punkte ins Trockene bringen.