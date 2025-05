Herrliberg siegt glanzlos

Gestartet wurde wie die Feuerwehr, Angriff über den Flügel Jonas Kalambokis dieser zischte an seinem Gegenspieler vorbei legte auf, auf den freistehenden Levin Stucki doch dieser schoss neben das Tor. Immer wieder gelangen Angriffe über die rechte Seite, die Fehraltorfer schienen Mühe mit dem Tempo des Flügels zu haben. Etliche im Ansatz gute Angriffe wurden Mangels nötiger Überzeugung im Strafraum liegen gelassen. Trotz spielerischer Überlegenheit und grossem Chancenplus für die Herrliberger stand nach 30 Minuten immer noch 0:0, als ein Standard getreten durch Enea Scot für Gefahr sorgte. Auf den nahen Pfosten gezogen, verlängerte Cristian La Fuerza auf den völlig alleingelassenen Oli Wyss, dieser nahm den Ball mit viel Gefühl innenrist Volley und schlenzte das Leder in die entfernte rechte Ecke zum zwischenzeitlichen 1:0. Die Gäste hatten die Partie völlig im Griff, so wurde in der Zwischenzeit erneut eine Grosschance durch Levin Stucki im 1vs1 gegen den Torhüter liegen gelassen und doch schlichen sich immer wieder unkonsequente Zweikämpfe und unnötige Ballverluste ein. Ein solcher Ballverlust von Cristian La Fuerza führte schliesslich in der 39 Minute zum 1:1. Der Innenverteidiger wurde von den Fehraltörflern unter Druck gesetzt und der darauffolgende Rückpass geriet viel zu kurz, der Stürmer sprintete dazwischen und verwandelte den Ball im 1vs1 gegen Genaro Graffunder. So steht nach 39 Minuten nicht 3 oder 4:0 sondern 1:1. Ein Warnschuss für die Herrliberger, auf den hervorragend reagiert wurde. Rund 4 Minuten später erneut ein Standard wieder auf den ersten Pfosten gezogen verlängert dort diesmal Oli Wyss per Kopf auf den aus dem Rückraum angerauschten Cristian La Fuerza, welcher ebenfalls per Kopf zum 2:1 einnickte.