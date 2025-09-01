Herrliberg setzt Ausrufezeichen - Stäfa und Veltheim weiter auf Kurs

Die Mannschaften konnten schon einen ersten Eindruck von der neuen Saison machen und sind bemüht, den Start erfolgreich zu gestalten. Auch lassen sich bereits erste Tendenzen zur Liga beobachten.

Nach einer intensiven ersten Runde mit vielen Auswärtssiegen und einigen Toren steht die 2. Runde der Gruppe 2 in der 2. Liga an.

Der FC Bassersdorf verliert mit 0:5 gegen den FC Herrliberg, Veltheim schlägt Greifensee auswärts mit 2:1, Küsnacht verliert sein erstes Heimspiel gegen den FC Phönix Seen aus Winterthur mit 0:3 und Glattbrugg besiegt Brüttisellen-Dietlikon zu Hause mit 3:1.

Am Sonntag kann Gossau den Aufsteiger Beringen mit 1:0 schlagen, während Embrach Wiesendangen mit 2:1 besiegt. Auch Stäfa gewinnt sein Spiel gegen den Aufsteiger aus Wald mit 2:1.

FC Bassersdorf - FC Herrliberg

Was für eine Machtdemonstration war das bitte von Herrliberg? Der Mitfavorit auf den Aufstieg gewann auswärts auf dem ungewohnten Naturrasen in Bassersdorf gleich mit 5:0. Bereits zur Pause führte der für sein Pressing gefürchtete FCH dank Toren von Farah und Wyss mit 2:0. Nach der Pause sorgten abermals Farah und Doppelpacker Ochchaev für den deutlichen 5:0 Endstand, der durchaus als Ansage an die Konkurrenz gesehen werden kann.

View this post on Instagram A post shared by FC Bassersdorf Official (@fc.bassersdorf)

FC Greifensee - SC Veltheim

Der SC Veltheim startete am vergangenen Mittwoch im Nachholspiel gegen den Aufsteiger aus Küsnacht mit einer eindrücklichen 6:1-Machtdemonstration auf dem heimischen Flüeli in die neue Saison. Der euphorische Stadionspeaker der Winterthurer rief die Sportanlage des Aufstiegsfavoriten Nummer 1 bereits als „Festung“ aus, wies aber auch darauf hin, dass mit dem Auswärtsspiel in Greifensee bereits am Samstag eine knifflige Aufgabe für die Mannen in Blau anstehen würde.

Diese Mahnung bewahrheitete sich. Lange sah es aus, als ob der FCG den Winterthurern einen Punkt abluchsen könnte. Celebi brachte den SCV zwar in Führung, doch noch vor der Pause glich Unholz für Veltheim aus. Die Blauen benötigten einen Schuss aus 16 Metern vom ehemaligen Super-League-Profi Ramon Cecchini in der 69. Minute, damit ein 2:1-Auswärtserfolg eingetütet werden konnte. Der Sieg war zwar weniger klar wie noch unter der Woche, aber dennoch verdient, erspielte sich Veltheim doch Chance um Chance.

View this post on Instagram A post shared by SC Veltheim (@scveltheim)

FC Küsnacht - Phönix Seen

Die Küsnachter hingegen waren auf dem heimischen Heslibach nach der Startniederlage auf Wiedergutmachung aus. Doch für den FCK und seine – relativ bescheiden erschienenen – Anhänger kam es ganz bitter. Eine weitere hohe und dumme Niederlage mit 3 zu 0 Toren gegen Phönix Seen war das Verdikt nach etwas mehr als 90 Minuten. Nachdem die Küsnachter engagiert ins Spiel gestartet waren, gelang Phönix durch Murat Yildiz etwas gegen den Spielverlauf in der 42 Minute das 1:0.

In der 65. Minuten dann die Schlüsselszene des Spiels: Der mit Gelb vorbelastete Hussein Baydoun foulte gelbwürdig den Küsnachter Togni, der jedoch auf Vorteil spielte. Etwa 10 Sekunden später zog dann nach einem Küsnachter Querpass plötzlich ein Winterthurer alleine auf das Tor der Seebuben zu. Abwehrrecke Tlili zog die Notbremse im Strafraum, was verheerende Folgen hatte: Rot und Elfmeter; Doppelbestrafung!

Torwart Sokolovic wehrte zunächst noch Galassos Penalty ab, doch anschliessend spielte Phönix die Überzahl klug aus. Auf Grund der Tore von Callà und Galasso wurde der Sieg klargemacht. Besonders Galassos Treffer in Briefkasten-Manier aus 35 Metern Torentfernung war mehr als sehenswert.

FC Glattbrugg - FC Brüttisellen-Dietlikon

Zu Beginn des Wochenendes berichtete diese Redaktion von akuten Sturmproblemen beim FC Brüttisellen-Dietlikon. Beim ehemalige Nationalliga-B-Vertreter musste sich der 39-jährige Trainer Zahir Idrizi mangels Alternativen am ersten Spieltag selber auf den Rasen einwechseln.

Nun verloren die Brüttiseller auch das zweite Spiel in dieser Saison. Die Grün-Weissen mussten sich Glattbrugg mit 1:3 geschlagen geben. Nachdem Kaya (40. Minute) und Eralp (41.) durch einen Doppelschlag zur Pause 2:0 führten, konnte der FCB in der 68. Minuten durch Evangelisti nochmals verkürzen. Nach einer Notbremse des Brüttiseller Torwarts Hirzel und dessen Platzverweis war schliesslich in der Nachspielzeit Mataj per Penalty für den 3:1-Schlussstand besorgt. Immerhin musste sich bei Brüttisellen Coach Idrizi nicht wieder selbst einwechseln.

FC Gossau - FC Beringen

Nach verlorenem Startspiel besiegte der FC Gossau die Schaffhauser aus Beringen im heimischen Riet mit 1:0. Gulliermo Luchsinger entschied die Partie mit einem wunderbaren Freistosstreffer in der 40. Minute. Zwar kamen die Beringer nochmals zu gefährlichen Chancen, der Ausgleich gelang aber nicht und so feierten die Gossauer ihre ersten drei Punkte.

FC Embrach - FC Wiesendangen

Die Vorzeichen dieser Partie waren für beide Mannschaften sehr unterschiedlich. Embrach konnte den Saisonstart erfolgreich gestalten und zeigte einen starken und engagierten Auftritt gegen Brüttisellen. Wiesendangen hingegen musste mit einer knappen 0:1-Niederlage hadern und war darauf bedacht, den ersten Dreier der Saison einzufahren.

Die Partie im Zürcher Unterland entpuppte sich als eine ausgeglichene. In der ersten Halbzeit schenkten sich die beiden Mannschaften nichts und so endete diese torlos. Nach der Pause wusste das Heimteam aufzudrehen. Innert fünf Minuten stellten Huber und Züttel (51. und 55.) auf 2:0 für Embrach. Das Anschlusstor für Wiesendangen in der 70. Minute änderte schlussendlich nichts mehr am Heimsieg des FC Embrach, der mit zwei Siegen aus zwei Spielen dasteht.

FC Stäfa - FC Wald

Die beiden Mannschaften aus dem Süden des Kantons treffen in guter Form aufeinander. Wald zeigte in Runde 1 einen beherzten Auftritt als Aufsteiger, während auch der FC Stäfa, allfälliger Mitfavorit um den Aufstieg, einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung feierte.

Auf dem Stäfner Frohberg, hoch über dem Zürichsee, war es die Heimmannschaft, die das Zepter früh an sich riss. In der 13. Minute gelang dem FC Stäfa durch Rasonyi der Führungstreffer. In der Folge wusste Wald mitzuhalten und zehn Minuten nach dem Seitenwechsel gelang gar der Ausgleich durch Jaromir Diggelmann. Zum Schluss der Partie konnten die Hausherren aber nochmals aufdrehen und kamen in der 86. Minute durch Marco Ruckstuhl zum 2:1-Schlussresultat. Somit steht auch Stäfa nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum da.

__________________________________________________________________________________________________