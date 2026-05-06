Herrliberg lässt Punkte liegen - Stäfa und Veltheim souverän 2. Liga, Gruppe 2: 19. Runde von Yannick van Buul · Heute, 11:53 Uhr · 0 Leser

Herrliberg lässt gegen Wiesendangen im Aufstiegskampf Federn. Das Spiel endet 2:2. – Foto: Ramon Fritschi

Bei sonnigem Wetter und warmen Temperaturen konnten insbesondere die Teams an der Spitze und die beiden Aufsteiger im Tabellenkeller liefern. Sowohl Beringen als auch Küsnacht feierten einen Achtungserfolg, während sich Stäfa und Veltheim ein spannendes Fernduell lieferten. Am Dienstag schaltete sich auch Herrliberg in den Aufstiegskampf ein.

Die Resultate im Schnelldurchlauf FC Wiesendangen 2:2 FC Herrliberg SC Veltheim 3:0 FC Bassersdorf

FC Phönix Seen 1:2 FC Gossau FC Küsnacht 1:0 FC Embrach

FC Greifensee 0:2 FC Stäfa FC Wald 1:1 FC Glattbrugg FC Brüttisellen-Dietlikon 2:3 FC Beringen FC Wiesendangen - FC Herrliberg Der dritte Aufstiegsaspirant in der diesjährigen Saison, der FC Herrliberg, konnte die Resultate der Gegner zunächst beobachten, ehe er selbst ins Spielgeschehen eingriff. So wurden die See-Buben am Dienstagabend in Wiesendangen empfangen. Der Start in die Partie gelang den Gästen hervorragend. Mit viel Druck auf das gegnerische Tor erzielte Morris Gaube in der 8. Minute die 1:0-Führung für seine Farben. Die Hausherren konnten jedoch reagieren und erzielten per Freistoss durch Zinedin Fresneda den Ausgleich in der 18. Minute. In der Folge gehörte das Spiel gänzlich dem FCH, der mehrfach zu guten Möglichkeiten kam, und schliesslich durch Carlo Gambonis 13. Saisontreffer kurz vor der Pause mit 2:1 in die Kabine ging. Nach der Pause dann das gleiche Bild: Herrliberg macht das Spiel und kreiert Chancen, die Gastgeber verteidigen solidarisch. Das Abwehrbollwerk hielt den Angriffen stand und so kamen in der Schlussphase die Hausherren tatsächlich noch zu eigenen Chancen zum Ausgleich, die schliesslich in der dritten Minute der Nachspielzeit fiel. Torschütze zum 2:2 war Deny Huber. Der Rückstand der Herrliberger beträgt somit neu 5 Punkte auf Veltheim und deren 4 auf Stäfa, wobei nächstes Wochenende das Kracher-Duell gegen Veltheim ansteht. SC Veltheim - FC Bassersdorf

Dank eines ungefährdeten 3:0-Siegs gegen Bassersdorf bleibt Veltheim knapp an der Spitze. – Foto: Ramon Fritschi

Nach einem harzigen Start ins neue Jahr ist Spitzenreiter Veltheim inzwischen in die Gänge gekommen. Dem eindrücklichen 5:0-Sieg vor Wochenfrist in Gossau folgte bei herrlichem Frühlingswetter auf dem heimischen Flüeli gegen Bassersdorf der nächste überzeugende Auftritt. Bereits in der 8. Minute eröffnete Ramon Cecchini nach Zuspiel von Dennis Bagnato das Skore. Eine Viertelstunde später wurde Captain Bruno Michienzi im Strafraum gelegt. Den fälligen Penalty verwandelte Ex-Super-League-Spieler Cecchini zum 2:0. In der 35. Minute erhöhte Torjäger Bagnato mit seinem 18. Saisontor auf 3:0. Die Vorentscheidung bereitete Raoul Miraglia vor – es war bereits sein 11. Assist in dieser Saison. Schon zur Pause war die Partie entschieden. Abstiegskandidat Bassersdorf hatte der besten Offensive der Liga nichts entgegenzusetzen. Veltheim brachte den 3:0-Vorsprung souverän über die Zeit und bleibt damit einen Punkt vor Stäfa Leader. FC Phönix Seen - FC Gossau Mit Phönix Seen war am Samstag ein weiterer akut abstiegsgefährdeter Verein im Einsatz. Die in diesem Jahr zu Hause noch sieglosen Winterthurer empfingen den Tabellensechsten FC Gossau. Die Partie blieb lange ausgeglichen, zur Pause stand es folgerichtig 0:0. Nach dem Seitenwechsel brachte Mika Coutinho die favorisierten Zürcher Oberländer in der 61. Minute in Führung. Der Winterthurer Quartierklub wusste jedoch in der 79. Minute durch Umut Yildiz auszugleichen. In der 90. Minute folgte dann der Genickschlag für Phönix: Manuel Kriz erzielte kurz vor dem Schlusspfiff den Treffer zum knappen 2:1-Auswärtssieg. Phönix bleibt damit im Abstiegsstrudel, während Gossau im Niemandsland der Tabelle feststeckt. FC Küsnacht - FC Embrach

Küsnacht ist gegen Embrach unter Zugzwang - und feiert schlussendlich einen Last-Minute-Sieg. – Foto: Marcel von Allmen