Herrliberg gewinnt Spitzenspiel - Stäfa neuer Leader

Greifensee gewinnt auswärts gegen Embrach mit 3:0. – Foto: Doris Studer

Die Tage werden länger und das Saisonende ist in Sicht. Und dennoch präsentiert sich die tabellarische Ausgangslage in der Zweitliga-Gruppe 2 spannender den je. An der Spitze und im Tabellenkeller fanden Wachablösungen statt, und das untere Mittelfeld liegt immer noch sehr dicht beisammen: Gerade mal drei Punkte trennen nach 20 Runde den 7. und 12. Platz. Spannung in den nächsten Spieltagen ist also garantiert.

Etwas überraschend fiel dann in der 66. Minute der Ausgleich, erzielt durch Dominik Hartmeier nach einem Standard. In der Folge wurde Phönix Seen besser, ohne sich jedoch zwingende Chancen herauszuspielen. Und so blieb es bis zum Ende beim 1:1-Unentschieden, wobei insbesondere der FC Bassersdorf sich ärgern dürfte.

Die erste Halbzeit gehörte den Gastgebern. Die Bassersdorfer verstanden es, das Spiel unter Kontrolle zu halten, und kamen in der 37. Minute dank eines Weitschusses durch Ruben Correia zur Führung, welche bis zur Pause hin anhielt. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Hausherren keine Schwächen und liessen den FC Phönix Seen nur vereinzelt zu gefährlichen Szenen kommen.

Sowohl für das Heimteam aus Bassersdorf als auch die Gäste aus Winterthur geht es in den letzten Wochen nochmals um alles. Beide Mannschaften wussten in den letzten Wochen nicht zu überzeugen und finden sich jetzt mitten im Abstiegskampf wieder. Für beide wäre ein Sieg also umso wichtiger.

Beim FC Wiesendangen läuft, abgesehen vom FVRZ-Cup, wo sie am 23. Mai im Finale gegen Regensdorf antreten, nicht viel zusammen in letzter Zeit. In der Liga wartet man in der Rückrunde noch auf einen Sieg, die Abstiegssorgen sind durch die Resultate der Konkurrenz akut. Gegen Beringen müssten also zwingend Punkte her, wenn nicht sogar ein Sieg.

Die Hausherren aus Beringen haben da natürlich gehörig etwas dagegen. Und der Spektakel-Sieg in der vergangenen Woche brachte den nötigen Auftrieb für den FCB. In einem ausgeglichenen und spannenden Spiel feierten schlussendlich die Gastgeber aus dem Kanton Schaffhausen. Wie schon gegen "Brütti" gewinnen die Beringer mit 3:2, und werden durch die Niederlage Küsnachts am Tabellenende abgelöst. Für Wiesendangen geht die Negativspirale weiter: Man sieht sich mitten im Abstiegskampf gegen die beiden punktgleichen FC Greifensee und FC Phönix Seen.

FC Glattbrugg - FC Küsnacht

Auf Papier schienen die Favoritenrollen in dieser Partie klar verteilt zu sein. Glattbrugg spielte bislang eine solide Saison und befindet sich auf Rang vier der Tabelle, während Küsnacht stark abstiegsgefährdet ist. Trotzdem aber konnten die Gäste auf eine gelungene vergangene Woche blicken, in der sie Embrach in letzter Minute besiegten.

Und entsprechend ausgeglichen entwickelte sich die erste Halbzeit. Der FC Küsnacht verteidigte solidarisch und lauerte auf Konter, wobei beim Gastgeber nicht viel zusammenpasste. Und so kam es, dass die Küsnachter tatsächlich in Führung gingen. In der 32. Minute verwandelte Danyil Lytovchenko aus etwa 20 Metern einen Freistoss direkt und sehenswert zum 1:0.

Die Glattbrugger, nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit hatten sie dreifach gewechselt, fanden lange keine Mittel gegen das Defensiv-Bollwerk vom Zürichsee. Erst in der 82. Minute gelang den Hausherren der Ausgleichstreffer durch Andrej Sevrtovic. Und zur Freude der Heimfans drehten ihre Mannen auf dem Platz das Spiel gar noch. Hüseyin Eralp vollendete in der 90. Minuten einen Angriff über mehrere Stationen zum 2:1-Siegtreffer.

Durch den Sieg des FC Beringen finden sich die Küsnachter nach dieser Niederlage im absoluten Tabellenkeller wieder. Der Rückstand auf den rettenden 11. Platz beträgt neun Punkte.

FC Herrliberg - SC Veltheim

Zum absoluten Kracher der 20. Runde lud der FC Herrliberg den Leader aus Winterthur zum Spitzenduell ein. Die Hausherren blicken auf eine sehr solide Rückrunde zurück, in der sie bislang noch nicht geschlagen wurden. Auch der SC Veltheim ist mit drei Siegen in Folge eine der formstärksten Mannschaften zur Zeit.

Das Spiel startete denkbar schlecht für den SCV. Schon in den ersten zehn Minuten verursachten die Gäste einen nicht unumstrittenen Foulelfmeter, den Samuel Daull zum 1:0 für den FC Herrliberg verwandelte. In der Folge schlichen sich bei den Gästen ungewohnt viele Fehler ein, und auch der Kunstrasen auf dem Langacker machte beiden Teams zu schaffen. Kurz vor der Pause erhöhte schliesslich FCH-Toptorjäger Carlo Gamboni mit seinem 14. Saisontreffer zum 2:0.

Nach der Pause versuchten die Gäste, etwas Leben ins Spiel zu bringen, und der Treffer zum 1:2 aus Sicht der Gäste lag in der Luft. Trotzdem aber gelang der Anschlusstreffer nicht, wobei die Hausherren innert drei Minuten, beide Male durch Carlo Gamboni, zum 3:0 und 4:0 trafen. Die Messe war also gelesen. Auch das 4:1 durch Denis Bagnato konnte nichts an der bitteren Niederlage der Gäste ändern, während die Herrliberger zum Schluss gar noch zum 5:1-Endresultat erhöhten.

FC Gossau - FC Wald

Im Oberland-Derby empfing der formstarke FC Gossau den besten Aufsteiger der Saison aus Wald. Die Startphase gehörte eigentlich den Gästen, die etwas besser gestartet waren, dennoch aber schon früh, nach elf Minuten, den Gegentreffer kassierten. Michael Dörig war nach einer Ecke erfolgreich. Direkt nach dem Treffer kontrollierten die Hausherren das Spiel, wobei die Gäste immer vielversprechender vor das Tor kamen, und knapp vor der Pause dank eines Foulpenaltys, verwandelt durch Patrik Juric, zum 1:1 kamen.

In der zweiten Halbzeit dauerte es acht Minuten, ehe Nicolas Leuenberger für den FCG zum 2:1 traf. Die Walder öffneten daraufhin ihre Reihen, um den Ausgleichstreffer zu suchen. So entstanden Räume, die die Gossauer nicht zum entscheidenden 3:1 nutzen konnten. Genauso gelang dem Gast aus Wald kein Treffer mehr, womit die drei Punkte aus dem Derby in Gossau blieben.

Nach dem vierten Sieg im fünften Spiel zeigte sich der FCG-Trainer Andreas Häsler glücklich. "Die Mannschaft lebt einfach", konstatierte er gegenüber dem "Zürcher Oberländer".

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FC Stäfa - FC Brüttisellen-Dietlikon

Durch die Niederlage Veltheims gegen den Drittplatzierten Herrliberg bot sich dem FC Stäfa am Sonntag gegen Brüttisellen-Dietlikon die Chance, die Tabellenspitze zu übernehmen. Auf dem Frohberg gastierte zudem mit den Grün-Weissen eine formschwache Mannschaft. Für die Seebuben schien also alles angerichtet.

Entsprechend startete Stäfa druckvoll in die Partie. Bereits in der 6. Minute schickte Elia Schmitt Marco Ruckstuhl in die Tiefe. Der Stäfner Goalgetter blieb vor dem Tor eiskalt und brachte die Hausherren früh in Führung. Stäfa blieb am Drücker und suchte konsequent den zweiten Treffer. In der 34. Minute war es erneut Ruckstuhl, der nach einem Zuspiel von Basil Erne der Abwehr enteilte und zum zweiten Mal einnetzte. Für Verteidiger Erne, der einst beim FC Zürich Super-League-Minuten sammelte, war es bereits der fünfte Assist in dieser Saison. Mit dem 2:0 und bester Stimmung auf den Rängen ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Brüttisellen-Dietlikon zurück ins Spiel zu finden, während Stäfas Überlegenheit etwas nachliess. Prompt gelang Antonio Kaba Mangrei in der 57. Minute mit seinem 12. Saisontor der Anschlusstreffer zum 1:2. Doch Stäfa reagierte sofort und legte wieder einen Gang zu. Kurz nach der Stundenmarke traf erneut Ruckstuhl zum 3:1: Nach einer Flanke von Elia Schmitt aus dem Halbfeld nickte der Ex-Meilemer mit seinem 10. Saisontor zur Vorentscheidung ein. Die Gäste fanden bis in die Schlussphase hinein kaum ein Mittel gegen die Stäfner Defensive. Das 3:2 durch Adilj Sejdiji in der 90. Minute war letztlich nur noch Resultatkosmetik.

Mit dem 3:2-Sieg übernimmt Stäfa die Leaderposition. Der einst stolze Erstligist, der unter anderem von der holländischen Fussballlegende Johan Neeskens trainiert wurde, darf nach zuletzt schwierigen Jahren in der 3. Liga nun wieder vom Aufstieg in die 2. Liga interregional träumen.

FC Embrach - FC Greifensee