Herrliberg gewinnt Nachholspiel nach starker zweiter Halbzeit

Herrliberg und Embrach traten zur allerletzten Partie in diesem Jahr an: Die Wiederholung des vor eineinhalb Wochen wegen Nebels abgebrochenen Spiels endete mit einem 3:0-Sieg für das Heimteam.

Dichter Nebel in der letzten Woche in Herrliberg - das Spiel wurde beim Stand von 0:3 abgebrochen. – Foto: Taulant Gjukaj

Noch vor einer Woche musste das Spiel aufgrund des heftigen Nebels beim Stand von 3:0 für Herrliberg abgebrochen werden. Zum Verdruss der Heimmannschaft wurde das Spiel neu angesetzt und startete somit wieder bei 0:0.

Dieser Umstand soll sich aber nicht auf das Resultat auswirken. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, die mit einem 0:0 beendet wurde, liessen die Herrliberger nach der Pause nichts anbrennen. Carlo Gamboni sorgte nach knapp einer Stunde für die 1:0 Führung der Gastgeber. Kurz vor Schluss waren es wieder Gamboni, und wenige Momente später Cédric Wyss, die den 3:0 Endstand und somit das offizielle Ende der Hinrunde besiegelten.

Photogalerie zum Spiel von Aleksandar Bojkovic

SC Veltheim - FC Phönix Seen

Beim Spitzenreiter Veltheim waren vor dem Winterthurer Derby gegen Phönix Seen, das im Tabellenmittelfeld rangiert, bereits weitere drei Punkte fest eingeplant. Der SCV startete dementsprechend druckvoll: Bereits nach einer Viertelstunde traf Liga-Topscorer Dennis Bagnato nach Vorarbeit von Cecchini zum 1:0. Veltheim kontrollierte das Geschehen in der Folge souverän und nahm den knappen Vorsprung mit in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Bagnato, der mit seinem 13. Saisontreffer im zwölften Ligaspiel die Weichen auf Pflichtsieg stellte. Eine Viertelstunde vor Schluss machte dann Cecchini per Foulpenalty alles klar – zuvor war Michienzi im Strafraum zu Fall gebracht worden. Veltheim bleibt damit an der Tabellenspitze, während Phönix eine Runde vor der Winterpause wieder näher an den Strich rückt.

View this post on Instagram A post shared by SC Veltheim (@scveltheim)

FC Beringen - FC Greifensee

Nachdem Beringen vor Wochenfrist das kapitale Kellerduell gegen Küsnacht verloren hatte, war gegen den Drittletzten aus Greifensee eine Reaktion gefordert. Mit einem Sieg hätte sich die Mannschaft um die beiden Ex-Profis Gianluca Frontino und Luca Tranquilli wieder ganz nahe an das rettende Ufer herangeschoben. Greifensee hingegen wollte mit einem Erfolg kurz vor der Winterpause die Abstiegsplätze verlassen.

Die erste Halbzeit in Beringen gehörte klar den Gästen, die deutlich überlegen waren. Etliche Chancen spielten die Greifenseemer heraus, wobei keine einzige das Tor fand. Bis zur Pause hätten durchaus drei bis vier Tore fallen können, der Pausenstand lautete hingegen nur 0:0.

In der zweiten Halbzeit erwachten die Beringer und bereiteten den Gästen grosse Mühe im Spiel nach vorne. Trotzdem gelang Greifensee die Führung. Jamin Aabdouri traf mit einem sehenswerten Schlenzer, ehe Tobias Niklaus nach einem schnellen Gegenstoss auf 2:0 erhöhte. Erst in der Schlussminute gelang den bemühten Hausherren der Anschlusstreffer, als Greifensees Patrick Ley eine Hereingabe von Tranquilli unglücklich ins eigene Tor lenkte. Beringen verpasst durch die 1:2-Niederlage die Chance, im Kampf um den Ligaerhalt Boden gutzumachen. Greifensee verharrt trotz der drei Punkte weiterhin auf dem zwölften Rang.

View this post on Instagram A post shared by FC Greifensee 🟡🔴 (@fcgreifensee)

FC Bassersdorf - FC Glattbrugg

Glattbrugg, das ohne seinen gesperrten Startstürmer Subotic auskommen musste, startete gut in die Partie in Bassersdorf. In der 13. Minute traf Ibrahimi mit einem Freistoss nur den Aussenpfosten des FCB-Gehäuses. Vier Minuten später vergab Eralp im Eins-gegen-eins mit Torhüter Aydinc eine weitere Grosschance. Gegen offensiv harmlose Platzherren ging es folglich mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel eröffnete Bassersdorf den Torreigen: In der 68. Minute brachte Correia die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der FCG reagierte prompt: Nur sechs Minuten später zirkelte Ibrahimi einen Freistoss sehenswert ins Netz. Beim 1:1 blieb es bis zum Schluss. Glattbrugg verliert damit etwas den Anschluss an die Tabellenspitze, während Bassersdorf die Gelegenheit verpasst, sich deutlicher von der Strichzone abzusetzen.

FC Wiesendangen - FC Wald

Der Sonntagmorgen liegt dem Aufsteiger aus Wald besonders gut. Die vier Partien, die man in dieser Saison um 10:15 Uhr zu Hause spielte, hat man allesamt gewonnen. Nun aber lud der FC Wiesendangen um ebendiese Zeit zum Spiel ein. Können es die Waldner auch auswärts?

Die Gäste aus dem Zürcher Oberland hatten das Spiel über weite Strecken im Griff. Zwar drückten die Gastgeber zu Beginn auf die Führung, Wald konnte aber standhalten und durch Alexander Jetzer nach einer halben Stunde selbst in Führung gehen.

Die zweite Halbzeit ging sehr physisch zu und her mit vielen harten Zweikämpfen. Wald verpasste es, trotz besseren Spiels die Vorentscheidung herbeizuführen, und verursachte dann in der 86. Minute einen Penalty. Samuel Misteli verwandelte problemlos zum 1:1, ehe Robin Wüst mit einem Doppelpack innert 5 Minuten für ein 3:1 zu Gunsten der Hausherren und für die Vorentscheidung sorgte. Alexander Jetzer konnte vor Abpfiff dank eines Elfmeters noch auf 2:3 verkürzen, für die grosse Wende war es jedoch zu spät.