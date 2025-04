Herrliberg demontiert Stäfa, Veltheim Leader und Spannung am Strich

Fantastisches Fussballwetter, Direktduelle am Strich und Spitzenkämpfe im Aufstiegsrennen. Die 18. Runde hatte es in sich und endete wie folgt: Greifensee gewinnt gegen Embrach 2:0, Herrliberg fertigt Stäfa mit 6:0 ab, Bassersdorf und Glattbrugg trennen sich 3:3, Wiesendangen schlägt Töss 3:1, Seuzach unterliegt Veltheim 0:3 und Thayngen verliert gegen Seen 1:3.

Für Embrach hingegen sieht die Situation weiterhin ungemütlich aus. Der Aufsteiger wartet nunmehr seit drei Partien auf einen Sieg und einen Torerfolg, was die Tabellenlage am Strich natürlich auch nicht verbessert. Die nächsten Runden werden zeigen ob für den FCE eine Kehrtwende möglich ist. Zuerst kommt es zum Aufsteiger-Duell mit Brüttisellen, dann folgen die entscheidenden Sechs-Punkte-Spiele gegen die Strichkonkurrenz aus Glattbrugg und Seen.

Grosser Schritt zum Ligaerhalt Die Formkurve des FC Greifensee zeigte zuletzt nach Oben und mit einem Sieg gegen den FC Embrach wollte man den gelungenen Rückrundenstart weiter untermauern. Dem Heimteam gelingt ein 2:0-Erfolg und setzt sich damit bereits deutlich vom Strich ab. Colin Bleuler und Luca Mercurio waren die Torschützen für Greifensee. Entgegen der Fupa-Saisonprognose geraten die Mannen vom FCG in dieser Saison nicht in den umkämpften Strichkampf. Im Gegenteil, mit 28 Punkten steht er im sicheren oberen Mittelfeld und feierte bereits den achten Saisonsieg. Mit dem Heimsieg gelingt ein grosser Schritt Richtung Ligaerhalt.

Mehr Bilder in unserer Galerie Mit halbem Dutzend in Richtung SpitzeSpitzenkampf auf dem Langacker. Das drittplatzierte Herrliberg empfing den Vierten aus Stäfa zum Seederby. Das Hinspiel entschieden die Stäfner mit einem 1:0-Erfolg für sich. Das Heimteam, in dieser Saison auf eigenem Rasen noch ungeschlagen, liess von Beginn an keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen und legte mit einem 3:0-Vorsprung nach 25 Minuten den Grundstein für einen am Ende klaren Erfolg. Die Führung fiel dabei bereits in der 2. Minute durch Morris Gaube Lou Brauchli und Cédric Wyss , mit seinem 12. Saisontreffer , waren die weiteren Torschützen vor dem Seitenwechsel.

Spitzenkampf endet mit LeaderwechselDer zweiten Knüller des Abends fand auf dem Rolli in Seuzach statt. Mit dem FC Seuzach traf der Leader auf den ersten Verfolger SC Veltheim. Das Inner-Winterthur-Duell, bei dem Land auf Stadt trifft, im direkten Vergleich. Das Hinspiel konnten die Städter 1:0 für sich entscheiden. Die Seuzemer sind in der Rückrunde allerdings bislang ohne Niederlage und weisen zudem eine makellose Heimbilanz mit 8 Siegen auf 8 Spielen aus.Die Veltemer waren gewillt dem Leader den Thron streitig zu machen und übernahmen Spieldiktat und Ballbesitz. Dies führte nach einer halben Stunde zum ersten Erfolg. Abwehrchef Simon Kutej traf per Kopf nach Flanke von Ramon Cecchini zur Pausen-Führung für die Gäste. In der zweiten Hälfte gelang es den Veltemern die Heim-Bemühungen auf den Ausgleichstreffer abzuwehren und schlugen in der Schlussphase eiskalt zu. Ramon Cecchini, der bereits die Führung initiierte, konnte sich als Doppeltorschütze auszeichen, stellte auf 0:3 und war der Matchwinner für Veltheim.Damit ist die erste Heim-Niederlage für Seuzach wahr geworden und die Leaderposition muss dem Gegner überlassen werden. Die Fupa-Aufstiegs-Zwischenprognose sah ein anderes Szenario voraus, aber die nächsten Spitzenspiele stehen ja noch an. Vorerst übernimmt auf jeden Fall Veltheim die Tabellenführung und darf sich zu Recht feiern lassen.



Lucky Punch in der Nachspielzeit

Strichkampf in Bassersdorf. Mit 19 Punkten liegt der FC Bassersdorf lediglich drei Zähler vor dem unten dem Strich liegenden FC Glattbrugg. Die Rückrundenbilanz der beiden Kontrahenten könnte indess nicht unterschiedlicher ausfallen. Während Glattbrugg noch auf einen Sieg wartet, ist der FCB noch ungeschlagen.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, gelang den abstiegsbedrohten Glattbruggern der bessere Start in Durchgang Zwei. Kushtrim Mataj traf per Elfmeter zur Führung für die Gäste. Trotz 1:0-Vorsprung verlor Glattbrugg den Zugriff zum Spiel und kassierte in der Folge drei Treffer in Serie. Bassersdorf drehte die Partie und ging seinerseits mit 3:1 in Front. Glattbrugg bewies Moral und erzielte in der 90. Minute den Anschlusstreffer. In der 94. Minute gelang Luhkeny Mendes der Lucky Punch zum viel umjubelten 3:3-Ausgleich. Dann wurde die Partie abgepfiffen.

Glattbrugg bleibt in der Rückrunde zwar weiterhin sieglos und in akuter Abstiegsgefahr. Doch auf diese Moral kann man aufbauen. Bassersdorf wahrt zwar seine Ungeschlagenheit, kann aber nicht entscheidend am Strich davonziehen und fühlt sich nach der 3:1-Führung am Ende mit dem Unentschieden als Verlierer des Spiels.





Anschluss zum 4. Rang geschafft

Derbyzeit auf dem Rietsamen. Der FC Wiesendangen gewinnt gegen den FC Töss 3:1 und rückt bis auf drei Punkte auf das viertplatzierte Stäfa heran. Damit konnte der FCW in dieser Saison beide Derbys für sich entscheiden, schon das Hinspiel endete 6:0 zu Gunsten der Truppe von Trainer Fabian Graf.



Für Töss steht damit bereits die vierte Niederlage in Serie zu Buche und das Wunder von Töss scheint langsam ausgeträumt. Die Tössemer weisen mittlerweile 13 Zähler Rückstand auf den sicheren Platz über dem Strich aus.



Der Phönix rückt vor

Der FC Phönix Seen kommt auswärts beim FC Thayngen zum zweiten Sieg in Serie und rückt in der Tabelle auf den 10. Zwischenrang vor. Die Seemer gewinnen 3:1, überholen Embrach am Strich und verschaffen sich einen Vorsprung von vier Zähler auf Glattbrugg.

Aufsteiger Thayngen bleibt weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Rang und kassiert die 16. Saisonniederlage. Der direkte Wieder-Abstieg rückt immer näher.

