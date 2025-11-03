Herringhausen-Eickum zu Hause nicht zu knacken

Es hätte ein recht ruhiger Nachmittag für die SG FA Herringhausen-Eickum werden können, wenn Luca Maita einen Handelfmeter oder den Nachschuss im Heimspiel gegen Union Minden genutzt hätte. Das wäre das 4:1 und die Entscheidung gewesen. „Stattdessen verkürzt Minden kurz darauf auf 2:3 und wir werden ein bisschen hibbelig“, berichtete FAH-Coach Ümüt Gözlükcü.

Der Trainer der Hausherren konnte am Ende aufatmen. Seine Mannen brachten den Sieg ins Ziel - den siebten im siebten Heimspiel in der laufenden Saison. Die Herringhauser um Torwart Lennart Rottmann sind das heimstärkste Team der Bezirksliga.

Ihren starken Keeper brauchten die Hausherren auch im Spiel gegen Minden. Vor allem bei Weitschüssen musste Rottmann sein Können aufbieten. Lukas Möllering (17.), der später verletzt raus musste, und Matyas Hrdina (40.) sorgten in der ersten Halbzeit für ein 2:0-Polster, Union verkürzte aber noch vor der Pause auf 2:1.

Nach dem 3:1 (74.) von Tim Tramer schien Herringhausen durch zu sein, zumal Lian Güzelel sowie Christos Mavroudis und Max Krüger (beide Latte) weitere Torchancen ausließen. In der langen Nachspielzeit gelang den Mindenern das 3:2, am „verdienten Sieg“, so Gözlükcü änderte das aber nichts mehr.