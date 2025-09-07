Herringhausen-Eickum setzt sich knapp gegen SC Bünde durch

Herringhausen-Eickum gewann am 5. Spieltag der Bezirksliga Westfalen Staffel 1 knapp mit 3:2 gegen den SC Bünde 10/45. Bereits früh legten die Gastgeber vor: Luca Maita brachte seine Mannschaft nach nur einer Minute in Führung. Bis zur Halbzeit erhöhte Max-Tillmann Beckhoff auf 2:0, nachdem Hendrik-René August Meierernst die Vorlage lieferte.
Der SC Bünde zeigte sich nach dem Seitenwechsel kämpferisch und verkürzte in der 59. Minute durch Felix Freise auf 2:1. Doch Herringhausen-Eickum ließ sich nicht entmutigen: Marvin Hoffmeier stellte in der 82. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. In der Nachspielzeit erzielte Freise noch einmal für Bünde den zweiten Treffer, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.
Das Spiel war von schnellen Angriffen und intensiven Zweikämpfen geprägt. Herringhausen-Eickum zeigte vor heimischem Publikum eine konzentrierte Leistung und bewahrte trotz der späten Gegentore die drei Punkte.
Am Donnerstag, den 11.09.2025, wird Herringhausen-Eickum im Kreispokal Herford um 19:30 Uhr den TSV Löhne empfangen. Die Gäste werden versuchen, an die konzentrierte Leistung aus dem Ligaspiel anzuknüpfen und sich mit einer guten Leistung für die nächste Runde zu qualifizieren.