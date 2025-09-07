Herringhausen-Eickum setzt sich knapp gegen SC Bünde durch

Herringhausen-Eickum gewann am 5. Spieltag der Bezirksliga Westfalen Staffel 1 knapp mit 3:2 gegen den SC Bünde 10/45. Bereits früh legten die Gastgeber vor: Luca Maita brachte seine Mannschaft nach nur einer Minute in Führung. Bis zur Halbzeit erhöhte Max-Tillmann Beckhoff auf 2:0, nachdem Hendrik-René August Meierernst die Vorlage lieferte.

Der SC Bünde zeigte sich nach dem Seitenwechsel kämpferisch und verkürzte in der 59. Minute durch Felix Freise auf 2:1. Doch Herringhausen-Eickum ließ sich nicht entmutigen: Marvin Hoffmeier stellte in der 82. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. In der Nachspielzeit erzielte Freise noch einmal für Bünde den zweiten Treffer, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.