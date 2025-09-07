Herringhausen-Eickum IV überrollt TSV Löhne II

Am dritten Spieltag der Kreisliga C1 Herford erlebte TSV Löhne II ein Debakel. Gegen die vierte Mannschaft von Frisch Auf Herringhausen-Eickum gab es eine 0:12-Heimniederlage.

Schon nach wenigen Minuten stellte Jannis Stratmann die Weichen auf Auswärtssieg, bevor sich die Partie zu einer einseitigen Angelegenheit entwickelte.