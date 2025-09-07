Herringhausen-Eickum IV überrollt TSV Löhne II

Am dritten Spieltag der Kreisliga C1 Herford erlebte TSV Löhne II ein Debakel. Gegen die vierte Mannschaft von Frisch Auf Herringhausen-Eickum gab es eine 0:12-Heimniederlage.
Schon nach wenigen Minuten stellte Jannis Stratmann die Weichen auf Auswärtssieg, bevor sich die Partie zu einer einseitigen Angelegenheit entwickelte.
Besonders treffsicher zeigte sich Dennis Wippermann, der insgesamt dreimal einnetzte und weitere Tore vorbereitete. Auch Stratmann (3), Noah George (4) sowie Christian Sarwatka (2) trugen sich mehrfach in die Torschützenliste ein. Für Löhne gab es kaum Entlastung. Nahezu jeder Angriff der Gäste führte zu Gefahr.
Während Herringhausen-Eickum mit diesem Kantersieg ein klares Ausrufezeichen setzt, muss Löhne II die deutliche Niederlage schnell abhaken, um in den kommenden Spielen wieder konkurrenzfähig aufzutreten.