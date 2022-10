Archivbild – Foto: Johannes Traub

Herrieden und Wettelsheim trennen sich torlos

Die Begegnung in der wunderschönen Wettelsheimer Sportanlage am Hirschfeldweg begann ohne großes Abtasten. Beide Mannschaften zeigten sich laufstark wie spielfreudig und wollten ihre guten Ergebnisse aus der Vorwoche bestätigen. Die SGH kam mit breiter Brust nach dem Auswärtssieg in Aufkirchen und Wettelsheim zog aus ihrem 3:0 Heimsieg gegen Lauterhofen ebenfalls sichtlich Selbstvertrauen. So waren beide Abwehrreihen von Beginn an gefordert. Die ersten beiden guten Gelegenheiten hatte die SGH nach zwei Eckbällen in den ersten 20 Minuten, doch sowohl der Doppeltorschütze von letzter Woche Peter Bernhard als auch Tom Plohmer scheiterten knapp im Abschluss. Wettelsheim setzte ebenfalls offensiv einige Akzente, hatte aber für die große Gefahr letztlich zu wenig Durchschlagskraft, was nicht zuletzt an der sicheren Herrieder Innenverteidigung um Tom Plohmer und Timo Seebauer lag. Kam doch etwas durch war Keeper Brinschwitz zur Stelle. Herrieden spielte vor allem mit dem spielstarken Maxi Christ in der Zentrale und Kapitän Emmendörfer gefälliger nach vorne, große Torchancen waren aber auch hier in der restlichen ersten Halbzeit Mangelware. So ging es folgerichtig in einer kampfbetonten, aber nicht unansehnlichen Partie vor gut 150 Zuschauern torlos in die Kabinen.