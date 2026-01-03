Herrenberg marschiert: Jettingen erlebt einen furiosen Auftakt

Der erste Turniertag des 46. Jettinger Hallenturniers hat in der Willy-Dieterle-Halle gezeigt, warum dieses Vollbandenturnier der beiden Vereine VfL Oberjettingen und FC Unterjettingen seinen eigenen Sog entfaltet. Acht Mannschaften eröffneten am heutigen Samstag die Vorrunde im Champions-League-Modus – und lieferten in 20 Spielen mit zwölf Minuten Spielzeit einen Hallenabend, der kaum Luft zum Atmen ließ. Der VfL Herrenberg setzte mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 23:3 das Ausrufezeichen des Tages. Dahinter hielt der FC Unterjettingen mit 13 Punkten (19:5) den Druck hoch. Kayh, Wildberg und die Verfolger mussten früh merken: In Jettingen verzeiht die Bande keinen Moment der Unordnung.

Ein Vollbandenabend ohne Pause

Mit Beginn des Spielplans entwickelte sich sofort der typische Rhythmus eines Vollbandenturniers: Ball im Spiel, Tempo hoch, Fehler sofort sichtbar. Die 20 Partien folgten eng aufeinander, jede Begegnung hatte Gewicht für die Tabelle der großen Vorrundengruppe. Dass am Ende nicht eine K.-o.-Entscheidung, sondern die Konstanz über viele kurze Spiele zählt, war an diesem ersten Tag in jeder Minute zu spüren.

Herrenberg setzt das erste Ausrufezeichen

Der VfL Herrenberg stellte früh klar, dass an diesem Samstag kaum jemand an ihn herankam. Gleich im Auftaktblock rollte Herrenberg den SV Perouse mit 7:0 auf und legte damit den Ton fest. Es blieb nicht bei diesem einen Moment: Gegen die SG U’jettingen/SV Mötzingen/O’jettingen gewann Herrenberg 4:0, NK Zagreb Sindelfingen wurde mit 5:0 abgefertigt, und auch gegen die Sportfreunde Kayh stand am Ende ein deutliches 5:2. Dazu kam der knappe 2:1-Erfolg gegen VfL Oberjettingen II. Fünf Spiele, fünf Siege, 23:3 Tore – dieser Tag gehörte Herrenberg.

Unterjettingen bleibt dran und dreht den Druck hoch

Der FC Unterjettingen hielt die Vorrunde mit seiner Wucht und Effizienz offen. Das 4:1 gegen den TSV Wildberg zum Auftakt war ein erster Schritt, das 4:3 gegen NK Zagreb Sindelfingen ein weiterer. Spätestens beim 6:0 gegen den SV Perouse wurde deutlich, wie hart Unterjettingen die Bande für sein Spiel nutzte. Dazu kamen ein 5:1 gegen VfL Oberjettingen II und ein torloses 0:0 gegen die Sportfreunde Kayh. Mit 13 Punkten und 19:5 Toren ist Unterjettingen der erste Verfolger – und der einzige, der Herrenberg an diesem Tag zumindest in Reichweite blieb.

Kayh findet den Weg über Härte und Geduld

Die Sportfreunde Kayh sammelten zehn Punkte und hielten sich damit im oberen Bereich fest. Der Start war noch offen, aber Kayh setzte Zeichen: 4:3 gegen VfL Oberjettingen II, 6:2 gegen die SG U’jettingen/SV Mötzingen/O’jettingen und 3:2 gegen NK Zagreb Sindelfingen brachten Substanz. Das 0:0 gegen Unterjettingen war ein Spiel ohne Glanz, aber mit Bedeutung. Erst im Duell mit Herrenberg gab Kayh beim 2:5 sichtbar nach. 15:12 Tore zeigen: Kayh kann in beide Richtungen schnell kippen – und genau das macht den weiteren Weg spannend.

Wildberg pendelt zwischen Mut und offenen Momenten

Der TSV Wildberg erlebte einen Tag der Gegensätze, aber er blieb im Rennen. Nach dem 1:4 gegen Unterjettingen folgte mit dem 3:3 gegen Perouse ein erster Punkt, ehe Wildberg mit 2:1 gegen VfL Oberjettingen II und 6:2 gegen die SG U’jettingen/SV Mötzingen/O’jettingen nachlegte. Das 2:2 gegen NK Zagreb Sindelfingen rundete den Abend ab. Acht Punkte bei 14:12 Toren – Wildberg ist nicht stabil, aber gefährlich, weil er jederzeit Spiele öffnen kann.

Mittelfeld und Keller: kleine Punkte, große Bedeutung

Die SG U’jettingen/SV Mötzingen/O’jettingen landete bei vier Punkten und 6:17 Toren. Der 2:1-Sieg gegen NK Zagreb Sindelfingen war ein Lichtblick, ebenso das 0:0 gegen den SV Perouse am Ende. Dazwischen zeigte sich aber, wie schnell der Abstand in der Bande wächst, wenn Ordnung verloren geht. Perouse selbst kam auf drei Punkte (4:17), holte mit dem 3:3 gegen Wildberg einen offenen Schlagabtausch und sicherte sich mit zwei Remis (1:1 gegen VfL Oberjettingen II, 0:0 gegen die SG U’jettingen/SV Mötzingen/O’jettingen) zumindest kleine Haltepunkte.

VfL Oberjettingen II blieb mit einem Punkt (7:14) am Tabellenende hängen, ebenso NK Zagreb Sindelfingen (8:16). Für Zagreb war das 2:2 gegen Wildberg am Schluss ein spät erkämpfter Zähler – zu spät, um das Bild eines schwierigen Tages zu verändern.

Ein erster Tag, der den Maßstab setzt

Der Auftakt hat Jettingen in eine klare Richtung geschoben: Herrenberg dominiert, Unterjettingen jagt, Kayh und Wildberg lauern – und dahinter beginnt für mehrere Teams der Kampf um Anschluss. Die Vorrunde im Champions-League-Modus lebt davon, dass jeder Ausrutscher nachhallt und jeder Punkt sich wie ein kleines Stück Sicherheit anfühlt. In der Willy-Dieterle-Halle war das heute nicht Theorie, sondern Hallenrealität – laut, schnell und kompromisslos.