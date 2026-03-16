Herrenberg holt 0:3 auf, Max Horn Last-Minute-Held von Holzgerlingen

Im Sportzentrum Musberg dominierte der TSV Musberg das Spiel gegen den SV Nufringen mit einem klaren 3:0-Sieg. Jacob Schele eröffnete bereits in der 8. Minute den Torreigen, als er aus kurzer Distanz ins Netz traf. In der 27. Minute erhöhte Marc Wiederoder nach einem präzisen Pass von Daniel Frenzel Medina auf 2:0. Nach der Halbzeit setzte Schele mit seinem zweiten Treffer in der 46. Minute den Schlusspunkt.

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen TV Darmsheim und SpVgg Holzgerlingen fiel das Ergebnis mit 2:3 zugunsten der Gäste. Fabian Schneider brachte Darmsheim in der 19. Minute in Führung, bevor Felix Ribbe in der 37. Minute ausglich. Louis Siegle stellte in der 53. Minute auf 2:1, doch Max Horn drehte das Spiel mit zwei späten Toren in der 85. und 90. (+2) Minute.

Am Sonntag, den 15. März 2026, trafen im Kunstrasenplatz ASV Botnang der ASV Botnang und der SV Bonlanden in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen aufeinander. Das Spiel begann mit einem starken Auftritt beider Teams, doch die ersten Torchancen blieben ungenutzt. In der zweiten Halbzeit drehte der ASV auf: In der 50. Minute köpfte Marouan Abarriche nach einer Ecke von Ari Ilhan zur Führung ein. Daniel Schweizer erhöhte in der 59. Minute nach einem Traumpass von Rick Hachenbruch auf 2:0. Lukas Tschentscher verkürzte für Bonlanden in der 86. Minute, doch in der Nachspielzeit stellte Louis Steinbach den 3:1-Endstand her. Beide Teams boten ein spannendes, hochklassiges Spiel.

Im Schwarzbach-Stadion dominierte der SV Vaihingen das Spiel gegen den VfL Oberjettingen mit 5:1. Maximilian Eisentraut eröffnete in der 11. Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Rüchan Pehlivan. Kurz vor der Halbzeit erhöhte er auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel traf Toluwani Dreher-Adenuga zum 3:0. Yannick Ruß verwandelte einen Elfmeter für Oberjettingen zum 3:1, doch Eisentraut stellte mit seinem zweiten Elfmeter in der 79. Minute den alten Abstand wieder her. Leandro-Noel Rolzhauser setzte den Schlusspunkt mit dem 5:1 in der 89. Minute.

Im spannenden Duell zwischen TSV Jahn Büsnau und TSV Dagersheim fiel das erste Tor in der 20. Minute durch Frieder Rudolph, der die Gäste in Führung brachte. Doch nur acht Minuten später erzielte Noah Azizu Anaba den Ausgleich für Büsnau. Nach der Pause brachte Marco Bischoff die Heimelf in der 57. Minute mit einem präzisen Schuss in Front. Dagersheim antwortete in der 70. Minute durch Sven Messer, der den Ausgleich erzielte. Doch Büsnau hatte das letzte Wort: Johannes Specht traf in der 76. Minute zum 3:2-Sieg.

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen Croatia Stuttgart und SV Deckenpfronn setzte sich der Gast mit 2:1 durch. Nenad Stevanovic brachte die Heimelf in der 15. Minute in Führung. Doch Matthias Mergel glich in der 66. Minute aus. In der Nachspielzeit sicherte Niklas Wunsch den Sieg für Deckenpfronn mit seinem Treffer in der 90.+3 Minute.

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen der Spvgg 1897 Cannstatt und dem TV Echterdingen setzte sich die Gäste mit 2:1 durch. Wesley Acholonu eröffnete in der 48. Minute das Tor für Echterdingen nach einer präzisen Vorlage von Julien Boll. Claudio Caruso glich in der 69. Minute für Cannstatt aus, doch Acholonu traf erneut in der 79. Minute und sicherte den Gästen den Sieg.