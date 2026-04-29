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Herren-Reserven: Walferdingen und Differdingen im Pokalfinale
Ergebnisübersicht der Pokalhalbfinals und Nachholspiele
Das Nachholspiel Reisdorf - Clerf war ein Besonders: nach einer schweren Verletzung wurde die initiale Begegnung früh beim Stande von 0:1 abgebrochen. Am Freitag wurden dann die verbleibenden 83 Minuten nachgeholt.