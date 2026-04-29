 2026-04-29T09:20:54.888Z

Ligabericht

Herren-Reserven: Walferdingen und Differdingen im Pokalfinale

Ergebnisübersicht der Pokalhalbfinals und Nachholspiele

von Paul Krier · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Sascha Köppen

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Coupe Réserves
Strassen

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Coupe des Seniors Réserves

Halbfinale

Mo., 27.04.2026, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
1
4
Abpfiff

Mo., 27.04.2026, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
1
5
Abpfiff

Das Endspiel ist laut Generalkalender der FLF im Prinzip für den 24.Mai vorgesehen, ein Termin der aber laut selbigem Dokument noch nicht bestätigt ist.

Nachholspiele

Klasse 3-3

Mo., 27.04.2026, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
5
6
Abpfiff

👉 Tabelle

Klasse 4-1

Das Nachholspiel Reisdorf - Clerf war ein Besonders: nach einer schweren Verletzung wurde die initiale Begegnung früh beim Stande von 0:1 abgebrochen. Am Freitag wurden dann die verbleibenden 83 Minuten nachgeholt.

Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
5
4
Abpfiff

👉 Tabelle