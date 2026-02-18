Herren-Reserven: „soft launch“ der zweiten Saisonhälfte

Pokal- und Nachholspiele bildeten den Auftakt des Jahres 2026 für manche Reserveteams. Richtig los geht es an diesem Freitag mit den ersten Spielen der Rückrunde.
👉 Was halten Sie von FuPa Luxemburg? Bewerten Sie uns auf Google!
Titelverteidiger Feulen ging am Montag in Strassen regelrecht unter, mit Rodange und Merl setzten sich zwei tiefer eingestufte Mannschaften im Elfmeterschießen gegen Teams aus der 2.Klasse durch. Auch Rosport aus der 1.Klasse musste sich dem eine Liga tiefer spielenden Differdingen aus der 2.Klasse geschlagen geben. Das gleiche Schicksal widerfuhr Erstligist Mersch sogar gegen das drittklassige Schifflingen.
Somit bleibt Wiltz aus der obersten Liga noch im Nachholspiel gegen Heiderscheid-Eschdorf (Kasse 4-2) die Chance, sich neben Walferdingen und Strassen als einer von womöglich nur drei Erstligisten für das Viertelfinale zu qualifizieren. Ein Nachholspiel wird es nämlich geben, da sich FuPa-Angaben zufolge am Dienstagabend kein Schiedsrichter zur Partie in Weidingen eingefunden haben soll.
Die Viertelfinalspiele wurden bereits ausgelost und sind für das Wochenende des 29.März angesetzt.
Die Ergebnisse
👉 Tabelle
👉 Tabelle
Am Freitag beginnt dann auch die Rückrunde bei den Herren-Reserven. Mit am Start sind dann auch wieder Drittvertretungen einiger Clubs, wie z.B. von Norden 02, Harlingen, Bastendorf oder wie von dessen Nachbarverein Erpeldingen. Nach einem Freundschaftsspiel seines Teams hatte FuPa kurz die Gelegenheit, mit dem Trainer der 3.Mannschaft des FC 72, dem aktiven FuPaner Glenn Weigel, zu sprechen.
„Es sind alles Freunde, die zusammen Fußball spielen und die zum größten Teil bei uns aus dem Dorf stammen. Wir kicken einfach ein bisschen zusammen und gehen dann auch mal zusammen essen und etwas trinken. Wir trainieren aber immerhin dreimal in der Woche, da wir das zusammen mit der 2.Mannschaft tun. Dadurch probieren wir die Spieler auf ein höheres Niveau zu bekommen. Es sind viele jungen Spieler, z.B. Siebzehnjährige dabei. Diese sollen weiterkommen, z.B. in die 2.Mannschaft. Für eine 3.Mannschaft ist die Winterpause äußerst lang. Man hat nicht genügend Freundschaftsspiele, die man bestreiten kann. Viele fahren auch in Urlaub.“
Weigels Mannschaft spielt am Freitag z.B. bei der 3.Mannschaft der Green Boys Harlingen-Ischpelt. Das komplette Spielprogramm des Tages, inklusive der Möglichkeit, sich noch verschiedene Liveticker zu reservieren, findet ihr unter diesem Link.