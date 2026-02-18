Herren-Reserven: „soft launch“ der zweiten Saisonhälfte

👉 Tabelle

Rückrundenauftakt

Am Freitag beginnt dann auch die Rückrunde bei den Herren-Reserven. Mit am Start sind dann auch wieder Drittvertretungen einiger Clubs, wie z.B. von Norden 02, Harlingen, Bastendorf oder wie von dessen Nachbarverein Erpeldingen. Nach einem Freundschaftsspiel seines Teams hatte FuPa kurz die Gelegenheit, mit dem Trainer der 3.Mannschaft des FC 72, dem aktiven FuPaner Glenn Weigel, zu sprechen.

Weigel: „trainieren immerhin dreimal in der Woche“

„Es sind alles Freunde, die zusammen Fußball spielen und die zum größten Teil bei uns aus dem Dorf stammen. Wir kicken einfach ein bisschen zusammen und gehen dann auch mal zusammen essen und etwas trinken. Wir trainieren aber immerhin dreimal in der Woche, da wir das zusammen mit der 2.Mannschaft tun. Dadurch probieren wir die Spieler auf ein höheres Niveau zu bekommen. Es sind viele jungen Spieler, z.B. Siebzehnjährige dabei. Diese sollen weiterkommen, z.B. in die 2.Mannschaft. Für eine 3.Mannschaft ist die Winterpause äußerst lang. Man hat nicht genügend Freundschaftsspiele, die man bestreiten kann. Viele fahren auch in Urlaub.“

Weigels Mannschaft spielt am Freitag z.B. bei der 3.Mannschaft der Green Boys Harlingen-Ischpelt. Das komplette Spielprogramm des Tages, inklusive der Möglichkeit, sich noch verschiedene Liveticker zu reservieren, findet ihr unter diesem Link.





