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Ligabericht
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Herren-Reserven: Käerjeng ist Meister!
Einen Spieltag vor Schluss liegt der UNK in der 1.Klasse 6 Punkte vor dem Zweiten Bissen
von Paul Krier · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser
Käerjeng ist Meister bei den Herren-Reserven – Foto: GD Fussballfotoen