 2026-05-12T12:35:39.633Z

Ligabericht

Herren-Reserven: Käerjeng ist Meister!

Einen Spieltag vor Schluss liegt der UNK in der 1.Klasse 6 Punkte vor dem Zweiten Bissen

von Paul Krier · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser
Käerjeng ist Meister bei den Herren-Reserven
Käerjeng ist Meister bei den Herren-Reserven – Foto: GD Fussballfotoen

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Klasse 1

Mo., 11.05.2026, 19:30 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
2
4
Abpfiff

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
4
6
Abpfiff

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
2
13
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
4
4
Abpfiff

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
7
0
Abpfiff

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
4
3
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
2
1

👉 Fotogalerie

Sa., 09.05.2026, 18:30 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
4
0
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
5
1
Abpfiff

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
US Feulen
US FeulenFeulen
2
6
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Gestern, 20:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
7
2
Abpfiff

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
4
0
Abpfiff

Klasse 2, 2.Bezirk

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
3
0
§ Urteil

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
0
3
Abpfiff

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
0
3
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
1
4
Abpfiff

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
1
4
Abpfiff

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
0
5
Abpfiff

Klasse 3, 1.Bezirk

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
4
3
Abpfiff

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
3
0
§ Urteil

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
3
5
Abpfiff

👉 Tabelle

Gestern, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
2
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
5
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
7
1
Abpfiff

Klasse 3, 2.Bezirk

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
2
2
Abpfiff

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
1
7
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
3
0
§ Urteil

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
2
2
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Sa., 09.05.2026, 18:30 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
4
0

👉 Fotogalerie

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
3
4
Abpfiff

Klasse 3, 3.Bezirk

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
CS Sanem
CS SanemSanem
7
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
12
1
Abpfiff

Mo., 11.05.2026, 20:15 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
FC Käerch
FC KäerchKäerch
6
3
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
0
2
Abpfiff

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
2
2
Abpfiff

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
6
0
Abpfiff

Klasse 4, 1.Bezirk

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
AS Wintger
AS WintgerWintger II
3
0
§ Urteil

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
15
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
5
1
Abpfiff

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
3
5
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Sa., 09.05.2026, 16:30 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
3
0
§ Urteil

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
10
1
Abpfiff

Klasse 4, 2.Bezirk

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
2
4
Abpfiff

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
3
0
§ Urteil

👉 Tabelle

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
3
0
§ Urteil

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
3
4
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
5
2
Abpfiff

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
0
3
§ Urteil

Klasse 4, 3.Bezirk

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich II
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
6
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity II
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
0
3
§ Urteil

👉 Tabelle

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich II
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen II
3
0
§ Urteil

Sa., 09.05.2026, 18:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen II
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
15
0
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Sa., 09.05.2026, 18:00 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
3
0
Abpfiff

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen II
1
2
Abpfiff

Klasse 4, 4.Bezirk

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
2
3
Abpfiff

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
5
0
Abpfiff

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
2
7
Abpfiff

👉 Tabelle

Gestern, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
2
3
Abpfiff

Sa., 09.05.2026, 18:30 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem II
US Esch
US EschUS Esch
8
5
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
4
0
Abpfiff