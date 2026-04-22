 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

Herren-Reserven: Ergebnisdienst

Alle Resultate vom und Tabellen nach dem 19.Spieltag

von Paul Krier · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
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Symbolbild – Foto: Clemens Budde

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Res. Kl. 1
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Klasse 1

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
4
3
Abpfiff

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
2
3
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
10
1
Abpfiff

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
5
1
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
3
5
Abpfiff

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
4
2
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
4
0
Abpfiff

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
0
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
US Feulen
US FeulenFeulen
1
5
Abpfiff

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
3
7
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Gestern, 20:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
4
4
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
2
2
Abpfiff

Klasse 2, 2.Bezirk

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
4
3
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
5
1
Abpfiff

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
2
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
4
2
Abpfiff

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
0
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
5
0
Abpfiff

Klasse 3, 1.Bezirk

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
3
2
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
3
0
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
3
1
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
4
2
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
5
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
3
1
Abpfiff

Klasse 3, 2.Bezirk

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
2
4
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
4
0
Abpfiff

👉 Tabelle

Gestern, 20:00 Uhr
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
1
4
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
1
2
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Sa., 18.04.2026, 18:30 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
3
0
§ Urteil

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
3
0
§ Urteil

Klasse 3, 3.Bezirk

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
5
1
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
CS Sanem
CS SanemSanem
0
3
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 20.04.2026, 20:15 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
8
1
Abpfiff

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
5
3
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
FC Käerch
FC KäerchKäerch
2
5
Abpfiff

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
8
1
Abpfiff

Klasse 4, 1.Bezirk

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
5
0
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
2
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
5
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
3
0
§ Urteil

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
4
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
AS Wintger
AS WintgerWintger II
4
0
Abpfiff

Klasse 4, 2.Bezirk

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
5
0
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
3
0
§ Urteil

👉 Tabelle

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
3
0
§ Urteil

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
11
0
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
2
8
Abpfiff

Sa., 18.04.2026, 18:30 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
8
1
Abpfiff

Klasse 4, 3.Bezirk

Gestern, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity II
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen II
0
9
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich II
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
5
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
12
2
Abpfiff

Sa., 18.04.2026, 17:30 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich II
3
3
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Sa., 18.04.2026, 16:30 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen II
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen II
3
0
Abpfiff

Sa., 18.04.2026, 18:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
12
0
Abpfiff

Klasse 4, 4.Bezirk

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
US Esch
US EschUS Esch
6
1
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
3
1
Abpfiff

Mo., 20.04.2026, 20:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
2
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
3
10
Abpfiff

Sa., 18.04.2026, 18:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem II
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
1
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
4
3
Abpfiff