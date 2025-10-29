 2025-10-28T14:00:10.282Z

Ligabericht
Herren-Reserven: die Ergebnisse des 7.Spieltages

Tabellen, Elf der Woche und mehr

Res. Kl. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 2
Res. Kl. 3 - Bez. 1
Res. Kl. 3 - Bez. 2

Klasse 1

Mo., 27.10.2025, 19:30 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
0
2
Abpfiff

Mo., 27.10.2025, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
3
3
Abpfiff

Mo., 27.10.2025, 20:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
0
1
Abpfiff

Mo., 27.10.2025, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
0
9
Abpfiff

Mo., 27.10.2025, 20:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
4
2
Abpfiff

Mo., 27.10.2025, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
11
0
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
3
3
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
2
0
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
3
1

Fr., 24.10.2025, 20:15 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
4
1
Abpfiff

Sa., 25.10.2025, 18:30 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
4
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
5
1
Abpfiff

Klasse 2, 2.Bezirk

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
0
5
Abpfiff

Mo., 27.10.2025, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
2
9
Abpfiff

Mo., 27.10.2025, 20:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
3
4
Abpfiff

Mo., 27.10.2025, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
5
0
Abpfiff

Mo., 27.10.2025, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
3
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
1
1
Abpfiff

Klasse 3, 1.Bezirk

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
2
5
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
Abgesagt

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
3
1
Abpfiff

Gestern, 20:15 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
3
2
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
5
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
3
0
Abpfiff

Klasse 3, 2.Bezirk

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
3
1
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
1
2
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
1
1
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
0
3
§ Urteil

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
1
0
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
6
2
Abpfiff

Klasse 3, 3.Bezirk

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
2
1
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
CS Sanem
CS SanemSanem
1
1
Abpfiff

Mo., 27.10.2025, 20:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
4
2
Abpfiff

Sa., 25.10.2025, 18:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
3
2
Abpfiff

Mo., 27.10.2025, 20:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
2
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
0
6
Abpfiff

Klasse 4, 1.Bezirk

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
AS Wintger
AS WintgerWintger II
2
3
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
Abgesagt

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
5
2
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
Abgesagt

Sa., 25.10.2025, 20:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
0
5
Abpfiff

Sa., 25.10.2025, 16:30 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
1
5
Abpfiff

Klasse 4, 2.Bezirk

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen II
3
6
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen II
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
5
0
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich II
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich II
5
1
Abpfiff

Sa., 25.10.2025, 14:30 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen II
0
1
Abpfiff

Sa., 25.10.2025, 18:30 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity II
5
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
1
4
Abpfiff

Klasse 4, 3.Bezirk

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
5
5
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
7
3
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
SC Ell
SC EllEll
1
3
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
6
1
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
FC Brouch
FC BrouchBrouch
0
2
Abpfiff

Mo., 27.10.2025, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
0
3
§ Urteil

Klasse 4, 4.Bezirk

Sa., 25.10.2025, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
0
4
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
9
0
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
4
5
Abpfiff

Sa., 25.10.2025, 18:30 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
1
9
Abpfiff

Sa., 25.10.2025, 18:30 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem II
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
8
4
Abpfiff

Mo., 27.10.2025, 20:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
2
1
Abpfiff

