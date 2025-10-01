 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Herren-Reserven: die Ergebnisse des 3.Spieltages

Alle Resultate und Tabellen

Verlinkte Inhalte

Res. Kl. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 2
Res. Kl. 3 - Bez. 1
Res. Kl. 3 - Bez. 2

Klasse 1

Mo., 29.09.2025, 19:30 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
1
4
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
1
3
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
5
3
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
4
5
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
20:00

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
3
3
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
4
4
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
5
0

Sa., 27.09.2025, 18:30 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
4
1
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
2
2
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:15 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
4
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
6
1
Abpfiff

Klasse 2, 2.Bezirk

Gestern, 20:00 Uhr
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
8
2
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
4
0
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
0
2
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
3
2
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
0
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
7
0
Abpfiff

Klasse 3, 1.Bezirk

Gestern, 20:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
5
0
Abpfiff

Gestern, 20:15 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
4
4
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
1
3
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
1
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
4
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
4
1
Abpfiff

Klasse 3, 2.Bezirk

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
3
0
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
0
3
§ Urteil

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
2
6
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
4
1
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
2
1
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
5
0
Abpfiff

Klasse 3, 3.Bezirk

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
5
3
Abpfiff

Sa., 27.09.2025, 18:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
FC Käerch
FC KäerchKäerch
2
3
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
CS Sanem
CS SanemSanem
3
1
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
3
3
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
3
2
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
3
2
Abpfiff

Klasse 4, 1.Bezirk

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
3
3
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
4
0
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
AS Wintger
AS WintgerWintger II
5
3
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
7
2
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
4
0
Abpfiff

Sa., 27.09.2025, 18:30 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
2
3
Abpfiff

Klasse 4, 2.Bezirk

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen II
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
1
3
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich II
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
3
2
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich II
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
1
1
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen II
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
4
1
Abpfiff

Sa., 27.09.2025, 18:30 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen II
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
1
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity II
5
0
Abpfiff

Klasse 4, 3.Bezirk

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
1
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
1
2
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
3
0
§ Urteil

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
SC Ell
SC EllEll
1
3
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:10 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
0
2
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
1
6
Abpfiff

Klasse 4, 4.Bezirk

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
5
3
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
3
2
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
5
1
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
2
1
Abpfiff

Sa., 27.09.2025, 18:30 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem II
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
3
1
Abpfiff

Mo., 29.09.2025, 20:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
1
2
Abpfiff

