 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligabericht
Eine Szene aus dem Spiel Feulen - Ent. Lintgen/Steinsel aus der 2.Klasse
Eine Szene aus dem Spiel Feulen - Ent. Lintgen/Steinsel aus der 2.Klasse – Foto: GD Fussballfotoen

Herren-Reserven: die aktuellen Ergebnisse und Tabellen im Überblick

Alle Resultate des 9.Spieltages

Verlinkte Inhalte

Res. Kl. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 2
Res. Kl. 3 - Bez. 1
Res. Kl. 3 - Bez. 2

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Klasse 1

Mo., 24.11.2025, 19:30 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
2
2
Abpfiff

Mo., 24.11.2025, 19:30 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
1
5
Abpfiff

Mo., 24.11.2025, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
6
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 24.11.2025, 20:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
1
4
Abpfiff

Mo., 24.11.2025, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
1
6
Abpfiff

Mo., 24.11.2025, 20:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
9
6
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
1
2
Abpfiff

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
5
2
Abpfiff

Mo., 24.11.2025, 20:15 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
3
4

👉 Fotogalerie

Sa., 22.11.2025, 18:30 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
4
1

👉 Fotogalerie

Mo., 24.11.2025, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
6
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
3
3
Abpfiff

Klasse 2, 2.Bezirk

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
2
2
Abpfiff

Mo., 24.11.2025, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
4
3
Abpfiff

Mo., 24.11.2025, 20:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
2
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Gestern, 20:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
4
1
Abpfiff

Mo., 24.11.2025, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
3
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
5
3
Abpfiff

Klasse 3, 1.Bezirk

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
0
3
Abpfiff

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
1
1
Abpfiff

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
Abgesagt

👉 Tabelle

Gestern, 20:15 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
6
1
Abpfiff

Mo., 24.11.2025, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
5
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
AS Wintger
AS WintgerWintger
6
0
Abpfiff

Klasse 3, 2.Bezirk

Sa., 22.11.2025, 18:30 Uhr
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
1
2
Abpfiff

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
4
1
Abpfiff

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
4
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
6
3
Abpfiff

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
0
3
§ Urteil

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
Abgebrochen

Klasse 3, 3.Bezirk

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
4
3
Abpfiff

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
0
2
Abpfiff

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
5
4
Abpfiff

👉 Tabelle

Sa., 22.11.2025, 19:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
1
6
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
6
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
2
2
Abpfiff

Klasse 4, 1.Bezirk

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger II
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
2
3
Abpfiff

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
1
3
Abpfiff

Mi., 19.11.2025, 20:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
Abgesagt

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
1
2
Abpfiff

Sa., 22.11.2025, 20:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
1
0
Abpfiff

Sa., 22.11.2025, 18:30 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
Abgesagt

Klasse 4, 2.Bezirk

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
Abgesagt

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen II
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen II
1
3
Abpfiff

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich II
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
3
2
Abpfiff

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Sa., 22.11.2025, 18:30 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
5
1
Abpfiff

Mo., 24.11.2025, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen II
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity II
4
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich II
2
2
Abpfiff

Klasse 4, 3.Bezirk

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
5
5
Abpfiff

Mi., 19.11.2025, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
SC Ell
SC EllEll
2
4
Abpfiff

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
1
11
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
1
5
Abpfiff

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
FC Brouch
FC BrouchBrouch
0
3
Abpfiff

Mo., 24.11.2025, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
5
7
Abpfiff

Klasse 4, 4.Bezirk

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
2
3
Abpfiff

Sa., 22.11.2025, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
3
2
Abpfiff

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
0
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
CS Sanem
CS SanemSanem II
6
0
Abpfiff

Sa., 22.11.2025, 18:30 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
3
0
§ Urteil

Mo., 24.11.2025, 20:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
6
1
Abpfiff

Aufrufe: 026.11.2025, 16:00 Uhr
Paul KrierAutor