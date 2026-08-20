Herren-Reserven: der Generalkalender ist da!

Die FLF hat den Generalkalender der Herren-Reserven veröffentlicht – Foto: GD Fussballfotoen

Am Mittwoch veröffentlichte die FLF den Generalkalender Herren-Reserven. Am Wochenende des 6. September geht es mit der Pokalvorrunde los. Die ersten Meisterschaftsspiele finden am darauffolgenden Wochenende, dem des 13. September, statt.



Die Hinrunde dauert in Bezirken mit 12 Mannschaften bis zum Nikolauswochenende, während die Bezirke mit nur 10 Mannschaften nach dem Wochenende des 29.November in die Winterpause gehen. Die Rückrunde beginnt in Bezirken mit 12 Mannschaften am Wochenende des 21.Februar 2027. Die Viertelfinalspiele im Pokal gehen bereits eine Woche früher über die Bühne. Die Bezirke mit nur 10 Mannschaften spielen erst am 14.März 2027 wieder.



