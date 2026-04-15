 2026-04-15T12:16:22.084Z

Ligabericht

Herren-Reserven: der Ergebnisdienst

Alle Spiele, alle Tore - noch eine Partie des 18.Spieltags am Mittwochabend

von Paul Krier · Heute, 19:28 Uhr · 0 Leser
Weilers Reserven gewannen das Spitzenspiel im 2.Bezirk der 3.Klasse mit 3:1 gegen Berburg
Weilers Reserven gewannen das Spitzenspiel im 2.Bezirk der 3.Klasse mit 3:1 gegen Berburg – Foto: GUY NENNIG

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Klasse 1

Mo., 13.04.2026, 19:30 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
6
9
Abpfiff

Mo., 13.04.2026, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
5
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 13.04.2026, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
4
2
Abpfiff

Mo., 13.04.2026, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
5
1
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Mo., 13.04.2026, 20:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
3
5
Abpfiff

Mo., 13.04.2026, 20:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
4
7
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
5
1
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
3
6
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
4
1

👉 Fotogalerie

Fr., 10.04.2026, 20:15 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
4
1
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Sa., 11.04.2026, 18:30 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
0
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
3
4
Abpfiff

Klasse 2, 2.Bezirk

Mo., 13.04.2026, 20:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
5
2
Abpfiff

Mo., 13.04.2026, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
17
1
Abpfiff

Mo., 13.04.2026, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
2
5
Abpfiff

👉 Tabelle

Gestern, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
2
2
Abpfiff

Mo., 13.04.2026, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
0
1
Abpfiff

Am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
0
0

Klasse 3, 1.Bezirk

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
2
5
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
1
2
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
4
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Gestern, 20:15 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
4
4
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
0
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
6
0
Abpfiff

Klasse 3, 2.Bezirk

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
4
0
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
5
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
6
2
Abpfiff

Sa., 11.04.2026, 18:30 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
3
1

👉 Fotogalerie

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
0
3
§ Urteil

👉 Elf der Woche

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
2
0
Abpfiff

Klasse 3, 3.Bezirk

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
4
5
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
CS Sanem
CS SanemSanem
10
1
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
2
3
Abpfiff

👉 Tabelle

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
2
3
Abpfiff

Mo., 13.04.2026, 20:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
7
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
0
0
Abpfiff

Klasse 4, 1.Bezirk

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
2
5
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
1
8
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
2
4
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
3
5
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Sa., 11.04.2026, 18:30 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
0
4
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
AS Wintger
AS WintgerWintger II
4
2
Abpfiff

Klasse 4, 2.Bezirk

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
1
1
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
0
3
§ Urteil

👉 Tabelle

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
7
3
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
2
2
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
SC Ell
SC EllEll
1
4
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
3
0
§ Urteil

Klasse 4, 3.Bezirk

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich II
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen II
0
3
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen II
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich II
2
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
1
2
Abpfiff

Sa., 11.04.2026, 17:00 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity II
6
9
Abpfiff

👉 Elf der Woche

Sa., 11.04.2026, 16:30 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen II
3
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
2
1
Abpfiff

Klasse 4, 4.Bezirk

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
6
5
Abpfiff

Mo., 13.04.2026, 20:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
3
2
Abpfiff

Sa., 11.04.2026, 18:30 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
4
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Sa., 11.04.2026, 18:30 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
5
6
Abpfiff

Sa., 11.04.2026, 18:30 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem II
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
0
6
Abpfiff

Mo., 13.04.2026, 20:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
1
4
Abpfiff