 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Herren-Reserven: der 16.Spieltag

Alle Ergebnisse und Tabellen

von Paul Krier · Heute, 15:07 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Volkhard Patten

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Klasse 1

Mo., 23.03.2026, 19:30 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
3
3
Abpfiff

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
4
2
Abpfiff

Mo., 23.03.2026, 19:30 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
3
3
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
0
5
Abpfiff

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
5
0
Abpfiff

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
3
4
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
1
3
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
6
1

Fr., 20.03.2026, 20:15 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
5
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Sa., 21.03.2026, 18:30 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
1
1

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
1
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
2
1
Abpfiff

Klasse 2, 2.Bezirk

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
3
6
Abpfiff

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
3
1
Abpfiff

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
6
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
0
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
3
1
Abpfiff

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
5
1
Abpfiff

Klasse 3, 1.Bezirk

Gestern, 20:15 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
4
5
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
3
1
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
3
0
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
4
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
1
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
1
0
Abpfiff

Klasse 3, 2.Bezirk

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
4
1
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
0
3
§ Urteil

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
4
0
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
2
3
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
9
2
Abpfiff

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
0
4

Klasse 3, 3.Bezirk

Gestern, 20:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
CS Sanem
CS SanemSanem
2
1
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
FC Käerch
FC KäerchKäerch
1
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
2
2
Abpfiff

👉 Tabelle

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
2
4
Abpfiff

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
1
4
Abpfiff

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
4
4
Abpfiff

Klasse 4, 1.Bezirk

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
Abgebrochen

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
AS Wintger
AS WintgerWintger II
3
0
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
3
3
Abpfiff

👉 Tabelle

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
1
3
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
2
2
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 18:30 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
6
2
Abpfiff

Klasse 4, 2.Bezirk

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
SC Ell
SC EllEll
7
1
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
2
2
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
3
0
§ Urteil

👉 Tabelle

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
10
1
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
5
2
Abpfiff

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
0
3
§ Urteil

Klasse 4, 3.Bezirk

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich II
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
1
0
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen II
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
1
3
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
4
1
Abpfiff

👉 Tabelle

Sa., 21.03.2026, 15:30 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich II
3
1
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 18:30 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen II
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity II
10
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen II
1
0
Abpfiff

Klasse 4, 4.Bezirk

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
6
0
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
5
2
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
2
4
Abpfiff

👉 Tabelle

Sa., 21.03.2026, 18:30 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
5
0
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 18:30 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem II
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
0
5
Abpfiff

Mo., 23.03.2026, 20:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
4
2
Abpfiff