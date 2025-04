Herren-Reserven: das Pokalfinale lautet tatsächlich Feulen - Wiltz!

Mittlerweile herrscht Gewissheit: vor exakt einer Woche berichtete FuPa darüber, dass nicht Mamer, das sein Halbfinale in Feulen eigentlich gewann, sondern die Gastgeber jener Partie in das Endspiel der „Coupe des Seniors Réserves“ einziehen könnten. Am vergangenen Freitag veröffentlichte die FLF dann den Bericht des Verbandsgerichts, aus dem hervorgeht, dass Mamer in der Tat mindestens einen nicht spielberechtigten Akteur auf seinem Spielberichtsbogen vermerkt hatte.

Dadurch wurde das Halbfinale mit 3:0 für Feulen gewertet, das nun im Endspiel am 27.Mai auf Wiltz treffen wird. Feulen kam damit zweimal am grünen Tisch weiter. Insgesamt gab es laut laut eigenen FuPa-Informationen Recherchen im laufenden Wettbewerb aus ganz unterschiedlichen Gründen insgesamt zwölf Forfait-Wertungen, dies bei bislang insgesamt 109 Spielen inkl. Vorrunde, was eine Quote von rund elf Prozent ausmacht.