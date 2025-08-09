Herren-Reserven: Bezirkseinteilungen und Generalkalender sind da!

Am Freitagnachmittag veröffentlichte die FLF den Generalkalender und die Bezirkseinteilungen der Herren-Reserven. Saisonstart ist am Wochenende des 31.August, die Winterpause beginnt in der Kalenderwoche 50 und dauert bis zur Kalenderwoche 8 im Jahr 2026.

Teams, die im Pokal überwintern, müssen im kommenden Jahr bereits eine Woche früher ran. Der letzte Spieltag ist für das Wochenende des 17.Mai 2026 geplant, das Datum des Pokalfinales wurde für den 24.Mai angesetzt, ist aber noch nicht offiziell bestätigt.