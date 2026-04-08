Herren-Reserven: alle Ergebnisse im Überblick

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Der 17.Spieltag auf FuPa
von Paul Krier · Heute, 15:18 Uhr · 0 Leser
Eine Szene aus dem Spiel Erpeldingen - Lorentzweiler – Foto: GD Fussballfotoen