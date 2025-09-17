 2025-09-17T10:54:36.593Z

Ligabericht
Mertzig verlor zuhause knapp gegen Lorentzweiler
Mertzig verlor zuhause knapp gegen Lorentzweiler – Foto: GD Fussballfotoen

Herren-Reserven, 2.Spieltag: alle Ergebnisse und Tabellen

Rückblick auf alle Ligen der Reserven

Res. Kl. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 1
Res. Kl. 2 - Bez. 2
Res. Kl. 3 - Bez. 1
Res. Kl. 3 - Bez. 2

Klasse 1

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
6
4
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
2
3
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
5
1
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
0
4
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
5
4
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
2
4
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
4
5

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
0
1
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:15 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
5
2
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
5
2
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
4
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
4
2
Abpfiff

Klasse 2, 2.Bezirk

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
5
1
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
5
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
2
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
1
1
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
2
5
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
4
1
Abpfiff

Klasse 3, 1.Bezirk

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
2
2
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
AS Wintger
AS WintgerWintger
1
2
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
2
4
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
10
2
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
3
1
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
6
1
Abpfiff

Klasse 3, 2.Bezirk

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
1
4
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
2
5
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
3
3
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
1
0
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
3
0
§ Urteil

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
1
2

Klasse 3, 3.Bezirk

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
4
1
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
1
1
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
4
3
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
0
2
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
0
5
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
0
1
Abpfiff

Klasse 4, 1.Bezirk

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
2
5
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger II
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
0
6
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
2
4
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
2
1
Abpfiff

Sa., 13.09.2025, 18:30 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
5
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
8
0
Abpfiff

Klasse 4, 2.Bezirk

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity II
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
0
0
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich II
2
5
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich II
2
4
Abpfiff

Sa., 13.09.2025, 17:30 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
4
3
Abpfiff

Mo., 15.09.2025, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen II
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen II
1
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen II
3
3
Abpfiff

Klasse 4, 3.Bezirk

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
2
6
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
FC Brouch
FC BrouchBrouch
1
3
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
2
14
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
2
1
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
Abgesagt

Sa., 13.09.2025, 18:30 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
2
2
Abpfiff

Klasse 4, 4.Bezirk

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
5
3
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
1
6
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
CS Sanem
CS SanemSanem II
1
14
Abpfiff

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
1
1
Abpfiff

Sa., 13.09.2025, 16:30 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
1
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
1
2
Abpfiff

