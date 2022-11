Herren Kreisliga / TSV Weilheim II - TSV Jesingen II

Nach der Niederlage im Topspiel auf dem Bühl gegen die SGM OwUl wollte die Weilheimer Zweite die erste Saisonniederlage nur zwei Tage später wiedergutmachen. Zu Gast auf dem Weilheimer Kunstrasen war die zweite Mannschaft des TSV Jesingen. Ein schwer einzuschätzendes Team, da gute Ergebnisse gegen vordere Teams und schlechte Ergebnisse gegen hintere Teams erzielt wurden. Da die Begegnung zwischen Weilheim und Jesingen immer ein Derby ist, wurde ein schweres Spiel erwartet. Besonders auf den Torjäger und Ex-Weilheimer Manfred Beer mit 22 Saisontoren war zu achten. Genau dieser war es aber, der in der 25. Minute die Jesinger in Führung schoss. Doch das junge Weilheimer Team spielte weiter ihr Kombinationsspiel runter und konnte kurz nach dem Rückschlag durch Zana Akdag ausgleichen. Dies war auch der Halbzeitstand. Nach der Halbzeit drehte das Team um Kapitän Mathias Bühler vollends auf und konnte durch ein Hattrick von Tobias Salzer und ein Tor durch Finn Fleischmann auf das 5:1 Endergebnis erhöhen. An der Tabellenspitze befinden sich jetzt drei Mannschaften im Gleichschritt mit 34 Punkten. Kommendes Wochenende hat die "Zweite" spielfrei. Als nächster Gegner ist man beim TSV Kohlberg zu Gast.