Herren Kreisliga / TSV Weilheim II - TSV Grafenberg 6:2

Voller Spannung und Vorfreude sah man bei der Zweitvertretung des TSV Weilheim dem Topspiel der Ungeschlagenen gegen den TSV Grafenberg entgegen. Der Mitabsteiger aus der Kreisliga A konnte im bisherigen Verlauf der Saison alle Pflichtaufgaben erfüllen und nur gegen zwei weitere Spitzenmannschaft Punkte liegen lassen. Somit wurde ein starker Gegner auf dem Weilheimer Kunstrasen erwartet. Nach einer guten Trainingswoche und einem Mannschaftsabend war der jungen Weilheimer Mannschaft der Wille auf weitere 3 Punkte aber von Beginn an anzumerken. Es wurde nur die erste Minute verschlafen, in der Grafenbergs Kevin Schwarz zum 0:1 für die Gäste treffen konnte. Dies hat aber das Team von den Trainern Gianni Mantineo und Robert Walter nicht aus dem Konzept gebracht. Mit einer klaren Spielidee und überragendem Pressing konnte man noch vor der Halbzeit den Rückstand auf eine 4:1 Führung ausbauen mit Toren von Zana Akdag (2x), Tobias Salzer und Kevin Vincek. Ähnliches Bild in der zweiten Hälfte. Schon nach einer Minute kamen die Grafenberger auf 2:4 ran, doch nach einer kurzen Findungsphase der Weilheimer Zweiten, konnte man die Führung weiter auf 6:2 ausbauen. Die zwei weiteren Tore erzielte wiederum Kevin Vincek und Fabio Santoro. In Summe ein verdienter und sehr wichtiger Sieg, da die Konkurrenz aus Zell nicht über ein 2:2 gegen den VfB Neuffen 2 kam. Am kommenden Wochenende ist man in Unterlenningen zu Gast. Ein weiteres Topspiel!