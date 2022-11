Herren Kreisliga / TSV Kohlberg - TSV Weilheim II 1:3

Am vergangenen Wochenende war die Zweite des TSV Weilheim zu Gast beim TSV Kohlberg. Einer Mannschaft aus dem Mittelfeld der Kreisliga B, die aber bisher in keinem Spiel eine klare Niederlage hinnehmen musste und mit einer gewissen Heimstärke glänzte. Daher wurde ein schweres Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner erwartet. Wie so oft in der abgelaufenen Saison musste man in der ersten Halbzeit einem 1:0 Rückstand hinterherlaufen, welcher Tobias Salzer kurz vor der Halbzeit egalisieren konnte. Nach der Halbzeit war das Bild dasselbe, mit viel mehr Ballbesitz als der Gegner aus Kohlberg scheiterte die Zweite oft an den zwei tiefstehenden Ketten der Kohlberger. Erst in der 75. Minute war es Gerson Damanti, der auf 1:2 stellen konnte. Kurz darauf hin musste Michael Hartig mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz und fehlt im wichtigen Spiel gegen Schlierbach. Durch diese Gelb-Rote Karte hat Kohlberg seinen Abwehrriegel aufgelöst, daher hatte das Team um Kapitän Mathias Bühler aus Weilheim aber mehr Platz und konnte durch den 14. Saisontreffer durch Tobias Salzer auf den Endstand 1:3 erhöhen. Am kommenden Wochenende erwartet das Team der Trainer Gianni Mantineo und Robert Walter im Spitzenspiel den TSV Schlierbach. Anpfiff ist in Weilheim schon um 12 Uhr.