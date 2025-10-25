 2025-10-15T11:43:40.576Z

Vereinsnachrichten
Johannes Röhl erlebte mit der SG Mont Royal zuletzt eine böse Abfuhr
Johannes Röhl erlebte mit der SG Mont Royal zuletzt eine böse Abfuhr – Foto: Sebastian J. Schwarz

Herr Röhl sucht das Glück

A9: Nach dem 2:12-Debakel beim SV Wittlich ist bei der SG Mont Royal eine genaue Analyse angesagt. Warum der A-Liga-Aufsteiger sich so schwertut und welche Wege aus der sportlichen Krise führen sollen, verrät Krövs Trainer Johannes Röhl.

Mit aktuell zwei Punkten aus elf Partien sind die Vereinigten aus Kröv, Reil, Enkirch, Burg und Pünderich Träger der roten Laterne in der Kreisliga A9. Die jüngste 2:12-Pleite in Wittlich legte die Schwächen des Wiederaufsteigers in aller Deutlichkeit offen.

„Wir hatten keine Disziplin in der Rückwärtsbewegung, standen oft vier gegen sechs. Nach 30 Sekunden hätten wir in Führung gehen können, hatten aber nicht das Selbstvertrauen abzuschließen. Wenn die grundlegenden Dinge, wie Laufbereitschaft, Einsatzwille und einfacher Fußball von 50 Prozent der Mannschaft nicht umgesetzt werden, wird es schwierig“, suchte Trainer Johannes Röhl nach Erklärungen für das Debakel.

Aufrufe: 025.10.2025, 16:07 Uhr
Lutz SchinköthAutor