Herr Röhl sucht das Glück

Mit aktuell zwei Punkten aus elf Partien sind die Vereinigten aus Kröv, Reil, Enkirch, Burg und Pünderich Träger der roten Laterne in der Kreisliga A9. Die jüngste 2:12-Pleite in Wittlich legte die Schwächen des Wiederaufsteigers in aller Deutlichkeit offen.

„Wir hatten keine Disziplin in der Rückwärtsbewegung, standen oft vier gegen sechs. Nach 30 Sekunden hätten wir in Führung gehen können, hatten aber nicht das Selbstvertrauen abzuschließen. Wenn die grundlegenden Dinge, wie Laufbereitschaft, Einsatzwille und einfacher Fußball von 50 Prozent der Mannschaft nicht umgesetzt werden, wird es schwierig“, suchte Trainer Johannes Röhl nach Erklärungen für das Debakel.

