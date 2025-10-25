Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Johannes Röhl erlebte mit der SG Mont Royal zuletzt eine böse Abfuhr – Foto: Sebastian J. Schwarz
Herr Röhl sucht das Glück
A9: Nach dem 2:12-Debakel beim SV Wittlich ist bei der SG Mont Royal eine genaue Analyse angesagt. Warum der A-Liga-Aufsteiger sich so schwertut und welche Wege aus der sportlichen Krise führen sollen, verrät Krövs Trainer Johannes Röhl.
Mit aktuell zwei Punkten aus elf Partien sind die Vereinigten aus Kröv, Reil, Enkirch, Burg und Pünderich Träger der roten Laterne in der Kreisliga A9. Die jüngste 2:12-Pleite in Wittlich legte die Schwächen des Wiederaufsteigers in aller Deutlichkeit offen.
„Wir hatten keine Disziplin in der Rückwärtsbewegung, standen oft vier gegen sechs. Nach 30 Sekunden hätten wir in Führung gehen können, hatten aber nicht das Selbstvertrauen abzuschließen. Wenn die grundlegenden Dinge, wie Laufbereitschaft, Einsatzwille und einfacher Fußball von 50 Prozent der Mannschaft nicht umgesetzt werden, wird es schwierig“, suchte Trainer Johannes Röhl nach Erklärungen für das Debakel.