Herpf verspielt Führung nach Platzverweis

Herpf kam anschließend besser in die Partie und wurde bissiger. Lukas Fuchs sorgte dabei immer wieder für Unruhe. In der 26. Minute erkannte er, dass Ohratals Torhüter Böhm weit vor seinem Tor stand, nachdem Niklas Keyßner im Aufbau den Ball verloren hatte. Fuchs versuchte es aus rund 35 Metern, setzte den Ball aber knapp über das Tor.

Bei angenehmen Sommertemperaturen entwickelte sich von Beginn an eine offene Partie. Ohratal hatte zunächst mehr vom Spiel und drängte immer wieder in Richtung Herpfer Strafraum, ohne sich allerdings klare Möglichkeiten herauszuspielen. Die beste Gelegenheit hatte Till Schuchardt nach einer Ecke, sein Kopfball ins lange Eck wurde jedoch noch von einem Verteidiger zur nächsten Ecke abgefälscht.

Die Antwort der Gäste ließ allerdings nur drei Minuten auf sich warten. Lukas Fuchs schickte Jannik Lind mit einem Pass hinter die Abwehr, Lind lief völlig frei auf Böhm zu und schob überlegt ins rechte Eck zum 1:1 ein (44.). Damit war die Partie zur Pause wieder völlig offen.

Nach einer ausgeglichenen Phase zwischen den Strafräumen brachte sich Ohratal in der Schlussphase der ersten Hälfte schließlich in Führung. Merlin Bönewitz zeigte dabei seine Qualitäten: Nach einem Doppelpass setzte er sich auf der rechten Seite durch, zog am Gegenspieler vorbei und brachte den Ball scharf an den Fünfmeterraum. Lucas Kraiczi antizipierte die Situation gut, setzte sich trotz Bedrängnis durch und vollendete zum 1:0 (41.).

Nach dem Seitenwechsel blieb Herpf zunächst gefährlich. Bereits kurz nach Wiederbeginn musste Böhm bei einer verunglückten Flanke von Jannik Lind zur Ecke klären. Wenig später schlugen die Gäste dann tatsächlich zu: Nach einer Ecke von Leon Göring stand Lukas Fuchs am langen Pfosten völlig frei und nickte den Ball aus kurzer Distanz zum 2:1 ins Netz (54.). Eine Situation, bei der die Ohrataler Hintermannschaft nicht gut aussah.

Herpf hatte nun die Partie zunehmend im Griff und hätte die Führung sogar ausbauen können. Lenny Enzian kam nach einem gut ausgespielten Angriff zu einer weiteren Chance, setzte seinen Abschluss aber nicht sauber genug. Ohratal wirkte dagegen über weite Strecken zu ruhig und fand nur selten Lösungen gegen die kompakte Herpfer Mannschaft.

Gelb-Rote Karte bringt die Wende

Der entscheidende Moment der Partie folgte in der 72. Minute. Nach einer Auseinandersetzung zwischen Tom Hausdörfer und Leon Göring sahen beide Gelb – für Göring war es allerdings bereits die zweite Verwarnung. Damit musste Herpf die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Aus Sicht der Gäste war die Entscheidung zu hart. „Der Knackpunkt des Spiels war die Gelb-Rote Karte, die unser Spiel kaputt gemacht hat“, ärgerte sich Herpfs Trainer Christian Hutterer später. Bis zu diesem Zeitpunkt habe seine Mannschaft nach der Pause ein Spiel auf Augenhöhe geliefert. Nach dem Platzverweis bekam Ohratal jedoch wieder deutlich mehr Räume und drängte auf den Ausgleich.

Dieser fiel in der 80. Minute. Tom Hausdörfer brachte den Ball scharf von außen in den Strafraum, wo Lucas Kraiczi mit einer Direktabnahme zur Stelle war und seinen zweiten Treffer des Tages zum 2:2 erzielte. Herpf musste anschließend noch eine weitere bittere Szene verkraften. Justin Sondheimer sah in der 88. Minute nach einem Einsteigen von hinten die Rote Karte. „Die Rote Karte ist unstrittig“, stellte Hutterer klar. Seine Mannschaft musste die letzten Minuten damit sogar zu neunt überstehen. Trotz fünfminütiger Nachspielzeit brachte Herpf den Punkt schließlich über die Zeit. Ohratal rannte zwar noch einmal an, kam aber nicht mehr zu einer wirklich gefährlichen Abschlusschance. Schuchardts Schuss aus der zweiten Reihe war sichere Beute für den Herpfer Torhüter, auch die späten Standards brachten keinen Erfolg.

„Mit zwei Mann weniger und fünf Minuten Nachspielzeit haben wir eine gute Moral gezeigt“, lobte Hutterer seine Mannschaft. Mit dem Punkt konnte der Herpfer SV angesichts des Spielverlaufs und der turbulenten Schlussphase letztlich gut leben. „Hätte mir vorab jemand gesagt, dass wir einen Punkt in Ohratal holen, hätte ich das unterschrieben“, so der Trainer.