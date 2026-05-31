Herovic bleibt die Nummer eins – Rebensburg kommt aus Berlin

Neu zum Kader stößt Bela Rebensburg. Der 20-Jährige wurde unter anderem in der U19 von Energie Cottbus ausgebildet und wechselt vom Berliner Verein TuS Makkabi an die Jade. Mit dem jungen Schlussmann erhält der SV Wilhelmshaven eine zusätzliche Option auf der Torhüterposition und verstärkt sich zugleich mit einem entwicklungsfähigen Spieler für die Zukunft.