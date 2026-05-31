 2026-05-29T11:52:36.002Z

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Herovic bleibt die Nummer eins – Rebensburg kommt aus Berlin

von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: FOTOBLUETE BIRGIT MUELL; D.B.

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Bela Rebensburg
Bela Rebensburg
Ajdin Herovic
Ajdin Herovic

Der SV Wilhelmshaven hat die Personalplanungen auf der Torhüterposition für die kommende Saison vorangetrieben. Neben der Vertragsverlängerung von Stammtorhüter Ajdin Herovic verpflichtete der Oberligist mit Bela Rebensburg ein weiteres Talent für das Torwartteam.

Mit der Verlängerung von Ajdin Herovic setzt der Verein auf eine bewährte Kraft zwischen den Pfosten. Der Torhüter wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des SV Wilhelmshaven tragen und bleibt damit ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

Neu zum Kader stößt Bela Rebensburg. Der 20-Jährige wurde unter anderem in der U19 von Energie Cottbus ausgebildet und wechselt vom Berliner Verein TuS Makkabi an die Jade. Mit dem jungen Schlussmann erhält der SV Wilhelmshaven eine zusätzliche Option auf der Torhüterposition und verstärkt sich zugleich mit einem entwicklungsfähigen Spieler für die Zukunft.