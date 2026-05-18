Heroldstatt ungefährdet, Neenstetten glänzt, Bellenberg top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Ehingen erlebten die Zuschauer die spektakuläre Einmann-Show von Jonas Schmutz, den die Hintermannschaft von Türkgücü zu keinem Zeitpunkt in den Griff bekam. Schmutz eröffnete bereits in der 5. Minute den Torreigen. Zwar schaffte Mustafa Mavis (9.) fast im Gegenzug den schnellen Ausgleich zum 1:1, doch danach spielte nur noch der SC Heroldstatt. Erneut Jonas Schmutz (32.) besorgte die Pausenführung, ehe Tim Steinhart (56.) nach dem Seitenwechsel auf 1:3 erhöhte. In der Schlussphase schraubte der überragende Jonas Schmutz das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern (72., 88.) in die Höhe und machte seinen Viererpack perfekt. Den zwischenzeitlichen Treffer zum 1:5 steuerte Lasse Enz (80.) bei.
Ein Sechs-Tore-Drama mit einem sensationellen Finish entwickelte sich in Oberdischingen. Die Hausherren gingen durch Jonah Ziegler (22.) in Führung, doch Tobias Seifried (43.) glich kurz vor der Pause aus. Direkt nach dem Seitenwechsel brachte Fabian Guggenberger die Heimelf per Foulelfmeter (47.) erneut in Front. Dann schlug die Stunde von Luca Benkendorf: Mit einem bärenstarken Doppelpack (67., 85.) drehte er die Partie in der Schlussphase komplett zugunsten der Gäste von Ehingen-Süd. Als alles schon nach einem Auswärtssieg aussah, warf die Heim-SG in der Nachspielzeit alles nach vorne und belohnte sich in der 95. Minute durch das späte Tor von Ruben Miller mit dem viel umjubelten 3:3-Ausgleich.
In Einsingen bekamen die Fans ein enges Arbeitsspiel zu sehen, das erst kurz vor dem Abpfiff entschieden wurde. Kurz vor dem Pausentee überschlugen sich die Ereignisse, als erst Timo Hildenbrand (43.) die Gäste in Führung brachte und Marius Ziegner (45.) praktisch im Gegenzug den 1:1-Halbzeitstand markierte. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken im Mittelfeld, und vieles deutete bereits auf eine Punkteteilung hin. In der 87. Minute fand Griesingen jedoch die entscheidende Lücke: Lion Kamper stand goldrichtig und erzielte den viel umjubelten 1:2-Siegtreffer für die Gäste.
Ein extrem hitziges und von Taktik geprägtes Duell sahen die Zuschauer in Erbach, bei dem sich die Hausherren am Ende selbst im Weg standen. Bereits in der 31. Minute schwächte sich Erbach durch eine Gelb-Rote Karte für Robin Gabel selbst. Niederhofen nutzte die Überzahl im zweiten Durchgang aus, als Marian Brobeil in der 63. Minute das goldene Tor zum 0:1 erzielte. Für den TSV kam es danach noch dicker: In der 72. Minute flog auch noch Gianluca Burdo mit Gelb-Rot vom Platz. Mit nur noch neun Mann auf dem Feld war für Erbach in der Schlussphase nichts mehr zu holen, und die Gäste brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.
Der FV Schelklingen-Hausen nutzte am Wochenende den Heimvorteil optimal aus und feierte einen Erfolg. Den psychologisch so wichtigen Dosenöffner besorgte Daniel Kress exakt in der 44. Minute mit dem Führungstreffer unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Die Spielgemeinschaft bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um Struktur im Angriffsspiel, fand aber kaum ein Durchkommen gegen den kompakt stehenden Abwehrverbund der Hausherren. In der 70. Minute sorgte Moussa Sidibe schließlich mit dem Treffer zum 2:0-Endstand für die endgültige Entscheidung.
Die Reserve der SSG Ulm 99 musste eine knappe Heimniederlage einstecken, weil sie in der ersten Halbzeit einen Akteur der Gäste nicht in den Griff bekam. Sainey Ceesay erwischte aufseiten von Pappelau-Beiningen einen Sahnetag und schoss sein Team mit einem blitzschnellen Doppelpack innerhalb von nur drei Minuten (29., 32.) im Alleingang mit 0:2 in Führung. Ulm II kam hochmotiviert aus der Kabine und verkürzte durch Jan Zimmermann (50.) schnell auf 1:2. In der verbleibenden Spielzeit rannte die Heimelf unermüdlich an, doch die Gäste verteidigten den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff.
In Ermingen entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung, die maßgeblich durch Standardsituationen geprägt war. Sven König brachte die Hausherren in der 17. Minute planmäßig in Führung, womit es auch in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Altheim eindrucksvoll zurück: Erst glich Dominik Späth (53.) aus, ehe Martin Pfänder die Partie in der 62. Minute per Foulelfmeter komplett zugunsten der Gäste drehte. Ermingen gab sich jedoch nicht auf und warf in den Schlussminuten alles nach vorne. Das Risiko wurde belohnt, als der Schiedsrichter in der 90. Minute erneut auf den Punkt zeigte: Simon Hinkl behielt die Nerven und verwandelte den Foulelfmeter zum 2:2-Endstand.
Vor 100 Zuschauern sahen die Fans in Ringingen ein klassisches, enges Kampfspiel, in dem am Ende ein einziger erfolgreicher Offensivmoment über die Vergabe der drei Punkte entschied. In einer intensiv geführten Partie schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Rasen. Den entscheidenden Treffer des Tages erzielte Sven Neuwirth in der 39. Minute, als er goldrichtig stand und das 1:0 für die Hausherren markierte. Blaubeuren warf im zweiten Durchgang noch einmal alles nach vorne, biss sich an der fehlerfreien Ringinger Defensive jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.
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In Pfuhl legten die Hausherren einen klassischen Blitzstart hin und schienen die Partie bereits in der Anfangsphase komplett zu diktieren. Elia Amico erlöste die Heimfans bereits in der 2. Minute mit dem schnellen 1:0, und nur wenig später schraubte Philipp Bischofsberger (10.) das Ergebnis auf 2:0 hoch. Oberelchingen steckte jedoch nicht auf und verkürzte durch Robin Eitele (27.). Noch vor dem Pausentee stellte Felix Wanke (40.) den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Im zweiten Durchgang schaltete Pfuhl einen Gang zurück, was die Gäste in der Schlussphase noch einmal spannend machten: Erneut Robin Eitele (84.) traf zum 3:2, doch die Pfuhler Defensive rettete den knappen Heimsieg über die Zeit.
In Bernstadt sahen die Zuschauer ein klassisches Geduldsspiel, das erst im zweiten Durchgang so richtig an Fahrt aufnahm. In den ersten 45 Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld. Nach etwas mehr als einer Stunde brach schließlich Franz Noller in der 63. Minute den Bann und erzielte die viel umjubelte Führung für den TSV. Lonsee musste nun defensiv lockerer agieren, was die Hausherren eiskalt bestraften. Zum Matchwinner avancierte Samuel Jost, der mit einem bärenstarken Doppelpack in der 68. und 75. Minute den Sack endgültig zumachte und den 3:0-Heimerfolg perfekt markierte.
Ein wahres Nervenspiel mit dramatischen Wendepunkten bekamen die Fans der SGM Albeck/Göttingen zu sehen. Mirhad Mehanovic (11.) besorgte die frühe Heimführung, die Robin Riek (18.) postwendend ausglich. Nach dem Seitenwechsel brachte Ewald Maier (57.) die SGM erneut in Front, doch Berghülen antwortete nur drei Minuten später per Foulelfmeter von Simon Schuon (60.) zum 2:2. In der 65. Minute bot sich Albeck die Riesenchance zur erneuten Führung, doch Latif Amadu verschoss den Strafstoß. Als sich alle schon mit einem Remis abgefunden hatten, erlöste Elias Walter die Spielgemeinschaft in der 88. Minute mit dem späten Treffer zum viel umjubelten 3:2-Sieg.
Der SV Thalfingen feierte am Wochenende einen hart umkämpften Arbeitssieg gegen den TSV Bermaringen. In der ersten Halbzeit blieben hochkarätige Torchancen auf beiden Seiten Mangelware, da beide Abwehrreihen extrem diszipliniert standen. Nach dem Seitenwechsel brachte ein Standard den Dosenöffner: Nelson Waffo behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte in der 52. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Thalfingen nutzte den Schwung und legte durch Sascha Götz (74.) zum 2:0 nach. Bermaringen machte es durch den späten Anschlusstreffer von Alexander Peter (81.) zwar noch einmal spannend, doch die Heimelf brachte den Vorsprung clever über die Runden.
In Westerstetten zeigten sich die Gäste aus Asselfingen als das reifere und vor dem Tor abgeklärtere Team. Die Hausherren bemühten sich zwar von Beginn an um Spielkontrolle, fanden jedoch kaum ein Durchkommen gegen den kompakt stehenden Abwehrverbund des SV Asselfingen. In der 22. Minute nutzte Daniel Mannes eine Unachtsamkeit in der TSV-Hintermannschaft eiskalt zur Gästeführung aus. Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Jonas Uhl (51.) mit dem schnellen Treffer zum 0:2 für die Vorentscheidung. Westerstetten warf in der Folge zwar alles nach vorne, blieb im Abschluss aber zu ungenau.
340 Zuschauer wollten das Duell in Ballendorf sehen, erlebten jedoch eine Machtdemonstration des FC Neenstetten. Mark Junginger eröffnete bereits in der 5. Minute das Schützenfest. Noch vor der Pause schraubten Jannik Leibing (37.) und Sebastian Häge (45.+1) das Ergebnis auf 0:3 hoch. Auch nach dem Seitenwechsel kannte Neenstetten kein Erbarmen: Erneut Mark Junginger (52.), Gerwin Ulmer (61.), wieder Jannik Leibing (69.), Marcel Wiesner (80.) und schließlich Christian Bohnacker (90.) machten das historische 0:8-Debakel für Ballendorf perfekt.
In Nersingen entwickelte sich eine packende Begegnung, in der die Hausherren eine enorme Moral bewiesen. Die Gäste aus Söflingen gingen im ersten Durchgang durch Florian Zumsteg (29.) in Führung. Direkt nach dem Wiederanpfiff glich Niklas Kroll (46.) für Nersingen aus, doch die TSG schlug durch Pascal Bayer (55.) postwendend zurück und stellte auf 1:2. Die Heimelf steckte jedoch keineswegs auf und blies zur Schlussoffensive: Erst markierte Niklas Junginger (70.) den erneuten Ausgleich, ehe Tom Gora in der 87. Minute mit dem Treffer zum 3:2 das Stadion im kollektiven Jubel versinken ließ und das Spiel komplett drehte.
Ein spektakuläres und verrücktes Acht-Tore-Festival bekamen die Zuschauer in Neu-Ulm zu sehen. In einem offenen Schlagabtausch ging es von Beginn an drunter und drüber. Weidenstetten ging durch Miguel Jauß (21.) in Führung, was Sead Kapetanovic (30.) ausglich. Erneut brachten die Gäste durch Lasse Nemec (38.) die Führung auf ihre Seite, doch Erlir Bahtiri (41.) stellte fast im Gegenzug den 2:2-Pausenstand her.
Im zweiten Durchgang brachte Miralem Selak (58.) die Gastgeber erstmals in Front, doch der unermüdliche Lasse Nemec (75.) glich zum 3:3 aus. In der dramatischen Schlussphase bewiesen die Hausherren jedoch den längeren Atem: Sofyan Eid (81.) und schließlich Florian Bulliqi in der Nachspielzeit (90.+2) besiegelten den umjubelten 5:3-Heimsieg.
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In Obenhausen zeigten sich die Gäste aus Tiefenbach als das reifere und vor dem Tor kaltschnäuzigere Team. Die Gastgeber bemühten sich zwar um Spielkontrolle, fanden jedoch kaum ein Durchkommen gegen den kompakt stehenden Abwehrverbund des SVT. Zum Matchwinner des Tages avancierte Guilherme Massochin: In der 35. Minute brach er den Bann und erzielte die Gästeführung. Kurz nach dem Seitenwechsel war es erneut Massochin (51.), der mit dem schnellen Treffer zum 0:2 für die Vorentscheidung sorgte. Buch/Obenhausen II warf in der Folge zwar noch einmal mehr nach vorne, blieb im Abschluss aber zu harmlos.
Der FV Bellenberg brannte vor heimischem Publikum ein Offensivfeuerwerk ab. Johannes Hilgartner eröffnete in der 17. Minute den Torreigen, ehe Robin Horlacher (27.) auf 2:0 erhöhte. Ludwigsfeld schöpfte noch einmal kurz Hoffnung, als Admir Samadraxha in der 31. Minute einen Foulelfmeter zum Anschluss verwandelte. Doch Bellenberg schüttelte den Gegentreffer beeindruckend schnell ab – erneut Horlacher (37.) stellte noch vor dem Halbzeitpfiff den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen alle Dämme: Marco Mauerer (46.), erneut Hilgartner (56.) und schließlich Lenni Stifter (86.) machten das halbe Dutzend und den deklassierenden 6:1-Kantersieg perfekt.
In Beuren bekamen die Zuschauer ein klassisches Kampfspiel zu sehen, bei dem am Ende die Defensivreihen die Oberhand behielten. Über die gesamten 90 Minuten hinweg neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld. Während Beuren versuchte, Nadelstiche zu setzen, stand die Mannschaft aus Illerrieden extrem kompakt. Da auf beiden Seiten die letzte Präzision im Torabschluss fehlte und klare Einschussmöglichkeiten Mangelware blieben, trennten sich die Teams folgerichtig mit einem 0:0-Unentschieden.
Der FV Altenstadt nutzte am Wochenende den Heimvorteil optimal aus und feierte einen Erfolg. Den psychologisch so wichtigen Dosenöffner besorgte Melih Pamuk in der 37. Minute mit dem Führungstreffer vor dem Seitenwechsel. Die Staiger Reserve bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um Struktur im Angriffsspiel, lief gegen die kompakt stehende Heim-Defensive jedoch immer wieder fest. In der 51. Minute sorgte Jürgen Thiel schließlich mit dem Treffer zum 2:0-Endstand frühzeitig für klare Verhältnisse.
Auch in Regglisweiler durften die Heimfans einen souveränen Heimsieg ohne Gegentor bejubeln. In einer intensiv geführten Partie schenkten sich beide Mannschaften zunächst keinen Zentimeter Rasen. Kurz vor dem Pausentee knackten die Hausherren jedoch das Abwehrbollwerk der Gäste: Lukas Schwenk (42.) traf zur umjubelten Führung. Illerberg/Thal kam zwar motiviert aus der Kabine, doch der TSV blieb eiskalt. Kristof Ott erhöhte in der 61. Minute auf 2:0. Von diesem zweiten Nackenschlag erholten sich die Gäste bis zum Schlusspfiff nicht mehr.
In einer engen und bis zum Schluss spannenden Begegnung entführte der TSV Holzheim drei knappe Punkte aus Neu-Ulm. Die Gäste präsentierten sich im Abschluss zunächst extrem abgeklärt und gingen im zweiten Durchgang durch einen Doppelschlag von Janik Blum (51.) und Jonas Löbert (61.) komfortabel mit 0:2 in Führung. Esperia Italia gab sich jedoch keineswegs geschlagen, blies zur Schlussoffensive und kam durch Xavier Vieira Goncalves (83.) noch einmal heran. In einer hektischen Schlussphase verteidigte Holzheim den knappen Vorsprung jedoch mit viel Leidenschaft über die Zeit.
Die Zuschauer in Silheim erlebten eine von der Taktik geprägte Nullnummer. Beide Mannschaften legten den Fokus spürbar auf eine stabile Absicherung, wodurch spielerische Highlights im Drittel des Gegners Seltenheitswert hatten. Silheim verzeichnete phasenweise zwar etwas mehr Ballbesitz, fand aber einfach keine Lücke im engmaschigen Abwehrverbund der Spielgemeinschaft Ingstetten/Schießen. Da auch die Gäste ihre wenigen Kontermöglichkeiten nicht konsequent zu Ende spielten, blieb es am Ende beim torlosen Remis.
Ein Drama mit einem hitzigen Finish entwickelte sich in Gerlenhofen. Die Gäste aus Weißenhorn erwischten durch Ilir Tupella (33.) den besseren Start, doch Gerlenhofen glich kurz nach der Pause durch Michal Worobiec (50.) zum 1:1 aus. Danach blieb die Partie lange Zeit auf Messers Schneide, ehe die Schlussphase die Entscheidung brachte. Nach einem Foul im Strafraum behielt Fahrudin Dzehverovic in der 83. Minute die Nerven und verwandelte den Foulelfmeter zur erneuten Gästeführung. In der Nachspielzeit machte Florin Teclean (90.+1) mit dem Treffer zum 1:3-Endstand endgültig den Deckel auf die Partie.
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