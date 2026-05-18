Heroldstatt ungefährdet, Neenstetten glänzt, Bellenberg top

In Ehingen erlebten die Zuschauer die spektakuläre Einmann-Show von Jonas Schmutz, den die Hintermannschaft von Türkgücü zu keinem Zeitpunkt in den Griff bekam. Schmutz eröffnete bereits in der 5. Minute den Torreigen. Zwar schaffte Mustafa Mavis (9.) fast im Gegenzug den schnellen Ausgleich zum 1:1, doch danach spielte nur noch der SC Heroldstatt. Erneut Jonas Schmutz (32.) besorgte die Pausenführung, ehe Tim Steinhart (56.) nach dem Seitenwechsel auf 1:3 erhöhte. In der Schlussphase schraubte der überragende Jonas Schmutz das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern (72., 88.) in die Höhe und machte seinen Viererpack perfekt. Den zwischenzeitlichen Treffer zum 1:5 steuerte Lasse Enz (80.) bei.

SG Oberdischingen/Ersingen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 3:3

Ein Sechs-Tore-Drama mit einem sensationellen Finish entwickelte sich in Oberdischingen. Die Hausherren gingen durch Jonah Ziegler (22.) in Führung, doch Tobias Seifried (43.) glich kurz vor der Pause aus. Direkt nach dem Seitenwechsel brachte Fabian Guggenberger die Heimelf per Foulelfmeter (47.) erneut in Front. Dann schlug die Stunde von Luca Benkendorf: Mit einem bärenstarken Doppelpack (67., 85.) drehte er die Partie in der Schlussphase komplett zugunsten der Gäste von Ehingen-Süd. Als alles schon nach einem Auswärtssieg aussah, warf die Heim-SG in der Nachspielzeit alles nach vorne und belohnte sich in der 95. Minute durch das späte Tor von Ruben Miller mit dem viel umjubelten 3:3-Ausgleich.

TSV Einsingen – SG Griesingen 1:2

In Einsingen bekamen die Fans ein enges Arbeitsspiel zu sehen, das erst kurz vor dem Abpfiff entschieden wurde. Kurz vor dem Pausentee überschlugen sich die Ereignisse, als erst Timo Hildenbrand (43.) die Gäste in Führung brachte und Marius Ziegner (45.) praktisch im Gegenzug den 1:1-Halbzeitstand markierte. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken im Mittelfeld, und vieles deutete bereits auf eine Punkteteilung hin. In der 87. Minute fand Griesingen jedoch die entscheidende Lücke: Lion Kamper stand goldrichtig und erzielte den viel umjubelten 1:2-Siegtreffer für die Gäste.

TSV Erbach – SV Niederhofen 0:1

Ein extrem hitziges und von Taktik geprägtes Duell sahen die Zuschauer in Erbach, bei dem sich die Hausherren am Ende selbst im Weg standen. Bereits in der 31. Minute schwächte sich Erbach durch eine Gelb-Rote Karte für Robin Gabel selbst. Niederhofen nutzte die Überzahl im zweiten Durchgang aus, als Marian Brobeil in der 63. Minute das goldene Tor zum 0:1 erzielte. Für den TSV kam es danach noch dicker: In der 72. Minute flog auch noch Gianluca Burdo mit Gelb-Rot vom Platz. Mit nur noch neun Mann auf dem Feld war für Erbach in der Schlussphase nichts mehr zu holen, und die Gäste brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

FV Schelklingen-Hausen – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 2:0

Der FV Schelklingen-Hausen nutzte am Wochenende den Heimvorteil optimal aus und feierte einen Erfolg. Den psychologisch so wichtigen Dosenöffner besorgte Daniel Kress exakt in der 44. Minute mit dem Führungstreffer unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Die Spielgemeinschaft bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um Struktur im Angriffsspiel, fand aber kaum ein Durchkommen gegen den kompakt stehenden Abwehrverbund der Hausherren. In der 70. Minute sorgte Moussa Sidibe schließlich mit dem Treffer zum 2:0-Endstand für die endgültige Entscheidung.

SSG Ulm 99 II – SV Pappelau-Beiningen 1:2

Die Reserve der SSG Ulm 99 musste eine knappe Heimniederlage einstecken, weil sie in der ersten Halbzeit einen Akteur der Gäste nicht in den Griff bekam. Sainey Ceesay erwischte aufseiten von Pappelau-Beiningen einen Sahnetag und schoss sein Team mit einem blitzschnellen Doppelpack innerhalb von nur drei Minuten (29., 32.) im Alleingang mit 0:2 in Führung. Ulm II kam hochmotiviert aus der Kabine und verkürzte durch Jan Zimmermann (50.) schnell auf 1:2. In der verbleibenden Spielzeit rannte die Heimelf unermüdlich an, doch die Gäste verteidigten den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff.

RSV Ermingen – SG Altheim 2:2

In Ermingen entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung, die maßgeblich durch Standardsituationen geprägt war. Sven König brachte die Hausherren in der 17. Minute planmäßig in Führung, womit es auch in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Altheim eindrucksvoll zurück: Erst glich Dominik Späth (53.) aus, ehe Martin Pfänder die Partie in der 62. Minute per Foulelfmeter komplett zugunsten der Gäste drehte. Ermingen gab sich jedoch nicht auf und warf in den Schlussminuten alles nach vorne. Das Risiko wurde belohnt, als der Schiedsrichter in der 90. Minute erneut auf den Punkt zeigte: Simon Hinkl behielt die Nerven und verwandelte den Foulelfmeter zum 2:2-Endstand.

SV Ringingen – TSV Blaubeuren 1:0

Vor 100 Zuschauern sahen die Fans in Ringingen ein klassisches, enges Kampfspiel, in dem am Ende ein einziger erfolgreicher Offensivmoment über die Vergabe der drei Punkte entschied. In einer intensiv geführten Partie schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Rasen. Den entscheidenden Treffer des Tages erzielte Sven Neuwirth in der 39. Minute, als er goldrichtig stand und das 1:0 für die Hausherren markierte. Blaubeuren warf im zweiten Durchgang noch einmal alles nach vorne, biss sich an der fehlerfreien Ringinger Defensive jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.