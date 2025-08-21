Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Jugendleistungszentrum Emsland
HERO-GLAS stärkt die Jugendförderung im Emsland
„Ich habe selbst von der Jugend bis zu den Herren Fußball gespielt. Den Ansatz des NLZ, die regionalen Firmen direkt mit sportlich interessierten Jugendlichen zu verbinden und dabei die Jugendarbeit zu unterstützen, findet Geschäftsführer Heinz-Hermann Ross großartig.
In Anwesenheit von Michael Klass und Jens Ficker unterzeichnete Dieter Barlage als Vorsitzender des Fördervereins die Vereinbarung.
„Wir freuen uns, dass die Unternehmen aus dem Emsland die enge Verbindung von Förderung im Sport und im Beruf erkennen und begleiten“, betont er.
Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit der HERO-GLAS GmbH.
Pressemitteilung Jugendleistungszentrum Emsland Autor