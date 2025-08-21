HERO-GLAS stärkt die Jugendförderung im Emsland

„Ich habe selbst von der Jugend bis zu den Herren Fußball gespielt. Den Ansatz des NLZ, die regionalen Firmen direkt mit sportlich interessierten Jugendlichen zu verbinden und dabei die Jugendarbeit zu unterstützen, findet Geschäftsführer Heinz-Hermann Ross großartig.

In Anwesenheit von Michael Klass und Jens Ficker unterzeichnete Dieter Barlage als Vorsitzender des Fördervereins die Vereinbarung.